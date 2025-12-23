X!

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast
Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast
Sotsiaalmeediakanalid jagavad videolõiku, mis näitab, kuidas Ukraina droonid tabasid Stavropoli krais asuvat naftakeemiatehast.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 23. detsembril kell 5.45:

- Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast;

- Meedia: Rubiol ja Witkoffil on Ukraina osas erimeelsused.

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast

Sotsiaalmeediakanalid jagavad videolõiku, mis näitab, kuidas Ukraina droonid tabasid Stavropoli krais asuvat naftakeemiatehast.

Droonid ründasid ööl vastu teisipäeva Stavropoli krais asuvat Budjonnovski linna. Kohalikud võimud teatasid, et linna tööstustsoonis puhkes tulekahju. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et tabamuse sai piirkonnas tegutsev Stavroleni naftakeemiatehas.

Meedia: Rubiol ja Witkoffil on Ukraina osas erimeelsused

USA välisminister Marco Rubio pidi osalema rahukõnelustel Ukraina ametnikega Šveitsis, kuid Trumpi eriesindaja Steve Witkoff läks sinna varem, kirjutas esmaspäeval meediakanal NBC News.

Väljaanne väitis kolmele allikale viidates, et Witkoff ei teavitanud Rubiot ega teisi välisministeeriumi ametnikke oma reisiplaanidest. NBC Newsi allikate arvates tehti seda selleks, et Witkoff saaks Ukrainaga läbi rääkida oma äranägemise järgi.

Kolme allika teatel sõitis Rubio Genfi, et vältida Witkoffi eraldiseisvat kohtumist Ukraina ametnikega.. Uudisloos märgiti, et see polnud esimene kord, kui USA ametnikud pidasid Witkoffi tegevust katseks Rubiost mööda minna.

Meediakanali hinnangul on Rubiol ja Witkoffil radikaalselt erinevad vaated sellele, kuidas lõpetada sõda Ukrainas ja kui palju peaks USA usaldama Venemaa lubadusi.

"Tundub, et nad mängivad eri nootidel. Ja kui teil pole läbirääkimistel ühist arusaama probleemidest ja vastasest, ei saa see hea olla," ütles endine karjääridiplomaat ja NATO suursaadik Alexander Vershbow.

Väljaanne märkis, et püüdes kiiresti kokkulepet sõlmida, mida käskis Trump, nõudis Witkoff ettepanekuid, mis näevad ette, et Ukraina loovutab osa oma territooriumidest ja lepib riskidega oma tulevasele julgeolekule.

Uudisloo kohaselt pooldavad Rubio ja mõned teised administratsiooni ametnikud majandusliku ja sõjalise surve suurendamist Venemaale. Nende arvates peaks see sundima Venemaa juhti Vladimir Putinit järeleandmistele ja tagama Ukrainale turvalise tuleviku. Lisaks jagavad nende arvamust USA Euroopa liitlased.

Väljaanne toob välja, et see teave põhineb intervjuudel enam kui tosina praeguse ja endise Ameerika ning Euroopa ametnikuga, kes rääkisid anonüümsuse tingimusel ja kirjeldasid tundlikke sündmusi.

Samal ajal lükkas välisministeeriumi pressiesindaja Tommy Pigott tagasi väited, et Rubiol ja Witkoffil on erinevad vaated.

"Nende vahel pole erimeelsusi ega ole kunagi olnud. Välisminister Rubiol ja eriesindaja Witkoffil on tihe töösuhe ja nad on isiklikud sõbrad. Mõlemad jagavad täielikult presidendi eesmärke ja kumbki viib täielikus koostöös ellu president Trumpi visiooni sõja lõpetamiseks ja rahu saavutamiseks," kinnitas Pigott.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, NBC News, BNS

