Läti kulutab lennujaama-Riia kesklinna raudtee ehitamiseks 29 miljonit eurot

Läti valitsus kiitis esmaspäeval heaks 29,252 miljoni euro ulatuses ehitustööd, mille eesmärk on rajada raudteeühendus Riia pearaudteejaama ja lennujaama vahel.

Transpordiminister Atis Švinka ütles, et korralduse eesmärk on tagada, et koheselt alustatakse ehitustöid Riia lennujaamas Imanta suunal (asub Riia läänepiiril). Rahastus nende tööde jaoks tuleb viadukti ehituse peatamisest Mārupe (asub Riia linna piiri ääres) suunal.

Švinka tõi välja, et ehitustöödega tuleb kohe alustada, kuna Riia lennujaam sai sõjalise mobiilsuse taotlusvoorust rahastuse neljanda platvormi jaoks ja kaks ehitusprojekti kattuvad. Ministeeriumi teatel määrati see summa sellisele tasemele, mis ei avalda negatiivset mõju teistele projektidele, vahendas LSM.

Ministeerium teatas, et aruande kinnitamine aitab saavutada projektide eesmärgid ja vähendab EL-i rahastuse kadumise riski 321,5 miljoni euro ulatuses.