Operail katsetab kaubarongidega aheraine vedu Ida-Virumaalt Pärnusse

Rail Baltic Estonia sõnul ongi praegu tegemist vaid katsetusega ja otsus, kas aherainet hakatakse Pärnusse suures mahus regulaarselt vedama, tehakse uuel aastal.

Kaubarongid pole Pärnusse sõitnud juba mitu aastat, kuid detsembris võisid pärnakad kaubajaamas paaril korral jälle kaubarongi näha. Nimelt katsetab ettevõte Operail Ida-Virumaalt aheraine vedu, mida loodetakse tuleval aastal Rail Balticu ehituseks Pärnusse vedama hakata.

"Testveod on vajalikult selleks, et enne massvedude alustamist saaksime tehnoloogia läbi töötada. Kaks esimest rongi läinud väga edukalt, ühes rongis veetakse ligikaudu 2000 tonni aherainet ja testsõiduga tarnitakse kokku ligikaudu 10 000 aheraine killustikku, mis kasutatakse trassi ligipääsuteede rajamiseks," ütles Operaili müügijuht Kirill Spektor.

Spektori sõnul tehakse lähinädalatel testvedusid veel. Rail Baltic Estonia portfellijuhi Janar Tüki sõnul pole ettevõte veel aga lõplikult otsustanud, kas aherainet ikka hakatakse uuel aastal Ida-Virumaalt transportima.

"Me täna katsetame, kuidas seda aherainet sealt tuua on. Viis korda täna tuuakse seda Pärnusse meile sinna laoplatsi ja me kasutame seda materjali täna Rääma raba testlõigu tegemisel, et vaadata, kuidas ta seal toimib ja üldse tegelikult testime seda tarneahelat, et vaadata, kas see püsivalt ka sobiks meie projektlahenduses," rääkis Tükk.

Tüki sõnul võiks aheraine olla karjääridest saadavatele materjalidele üks alternatiiv, kuid selle suures mahus Pärnusse vedamise otsus sõltub mitmest asjaolust. Otsus tehakse enne juunikuud.

"Alates juunikuust Tootsi-Pärnu lõigus peaks meil käima minema suuremahulised ehitustööd ja enne seda me peame ära otsustama, kas me kasutame nende suuremahuliste ehitustööde teostamisel aherainet või mitte. Kõik sõltub ka sellest, kuidas kohalikud karjäärid suudavad materjali välja anda. Ja lõpuks taandub asi ka hinnale, et kassee aheraine on ikkagi turuolukorras konkurentsivõimeline," lausus Tükk.