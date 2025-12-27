X!

Pühapäeval võib sadada lund

ilm
Talv.
Talv. Autor/allikas: ERR
ilm

Pühapäeva ööl liigub tormine pööris Lääne-Venemaal edasi kagusse. Kuna Eesti jääb pöörise servaalale, püsib ilm väga tuuline. Kesk- ja Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, lääne pool paiguti vihma. Päeval koondub madalrõhkkond Ukraina idaserva ja Skandinaaviast sirutub kõrgrõhuhari üle Läänemere Eesti kohale. Tuul vōtab järk-järgult hoogu maha, taevas läheb selgemaks ning sademeid jääb vähemaks.

Öö tuleb pilves selgimistega, sajab lörtsi ja lund ning kohati sekka ka vihma. Puhub loodetuul 8-14, iiliti 20, saartel ja rannikul 15-22, iiliti kuni 27 ning Lääne-Eesti rannikul kuni 32 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadi. Mandri-Eesti teedel on libeduseoht!

Pühapäeva hommik tuleb Ida-Eestis pilvine ning lume- ja lörtsisajuga, samas Lääne-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub loodest 7-12, iiliti 20, saartel ja looderannikul kuni 16, iiliti 28 m/s. Termomeetri näit jääb ikka -1 ja 3 kraadi vahele.

Päeval on taevas muutlik. Kohati sajab lörtsi ja lund, Lääne-Eestis ka vihma. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 13-18, puhanguti kuni 27 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kuni 1, saartel ja läänerannikul 2 kuni 5 kraadi.

Uus nädal algab tuuliselt, õhutemperatuur hakkab samm-sammult langema ning saabub ka lumi. Esmaspäeval on pilvisus vahelduv ning mitmel pool sajab lund, ennelõunal ka lörtsi. Teisipäev ja kolmapäev tulevad pilves selgimistega, sajab lund ja tuiskab. Kolmapäeva õhtul aga hakkab tuul viimaks nõrgenema. Neljapäeval on taevas muutlik ning päev möödub olulise sajuta ja kui esmaspäeval on külma keskmiselt 1, siis neljapäeval juba lausa 7 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

PARIMAD SPORDIS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:17

Kuusepuude ostmine müügiplatsidelt muutub üha populaarsemaks

21:15

Tuleva aastast hakkab kehtima uus praamisõidusoodustus saarte püsielanikele

21:14

Pühapäeval võib sadada lund

21:13

"Jõulutunnel" kogus laste harvikhaiguste raviks üle 370 000 euro

21:07

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

21:07

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

21:06

Leht: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused Uuendatud

20:34

Legendide turniiri tšempioniks kerkis Nõmme Kalju

19:59

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

19:31

Tartu juhtis suure osa ajast, kuid karika poolfinaali sai Sillamäe/Jõhvi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10:41

Mõttekoda ECFR: Venemaa ei suudaks lähiajal Eestit rünnates edu saavutada

13:39

Šveitsi armee ülem: me ei suuda end täiemahulise rünnaku eest kaitsta

21:06

Leht: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused Uuendatud

26.12

Sõja 1402. päev: Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

21:07

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

26.12

Nädalavahetusel on oodata tormi

08:11

Iisrael tunnustas esimese riigina Somaalimaa iseseisvust

19:11

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

26.12

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

08:42

Tartus kasvab rattavarguste arv

ilmateade

loe: sport

21:07

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

20:34

Legendide turniiri tšempioniks kerkis Nõmme Kalju

19:59

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

19:31

Tartu juhtis suure osa ajast, kuid karika poolfinaali sai Sillamäe/Jõhvi

loe: kultuur

19:11

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

15:15

Maarja Vaino: mööduv aasta on ennekõike olnud eesti naiskirjanike aasta

10:53

Dramaturg Paul Piik: nalja ei tohi teha kaitsetute inimeste üle

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

loe: eeter

21:13

"Jõulutunnel" kogus laste harvikhaiguste raviks üle 370 000 euro

14:41

Koit Toome: tänavune aasta tõi mulle üle pikkade aastate uue hingamise

11:11

Raadio- ja telesaated võtavad erisaadetega kokku 2025. aasta

10:53

Dramaturg Paul Piik: nalja ei tohi teha kaitsetute inimeste üle

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (27.12.2025 18:00:00)

18:25

Saarte praamipileti soodustus kehtib püsielanikele 31.detsembri seisuga

18:00

Muuseumid muudavad külastajate vähesuse tõttu lahtiolekuaegu

18:00

Tartu on hädas jalgrattavarastega

26.12

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

26.12

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

26.12

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo