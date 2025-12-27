Pühapäeval võib sadada lund

Pühapäeva ööl liigub tormine pööris Lääne-Venemaal edasi kagusse. Kuna Eesti jääb pöörise servaalale, püsib ilm väga tuuline. Kesk- ja Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, lääne pool paiguti vihma. Päeval koondub madalrõhkkond Ukraina idaserva ja Skandinaaviast sirutub kõrgrõhuhari üle Läänemere Eesti kohale. Tuul vōtab järk-järgult hoogu maha, taevas läheb selgemaks ning sademeid jääb vähemaks.

Öö tuleb pilves selgimistega, sajab lörtsi ja lund ning kohati sekka ka vihma. Puhub loodetuul 8-14, iiliti 20, saartel ja rannikul 15-22, iiliti kuni 27 ning Lääne-Eesti rannikul kuni 32 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadi. Mandri-Eesti teedel on libeduseoht!

Pühapäeva hommik tuleb Ida-Eestis pilvine ning lume- ja lörtsisajuga, samas Lääne-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub loodest 7-12, iiliti 20, saartel ja looderannikul kuni 16, iiliti 28 m/s. Termomeetri näit jääb ikka -1 ja 3 kraadi vahele.

Päeval on taevas muutlik. Kohati sajab lörtsi ja lund, Lääne-Eestis ka vihma. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 13-18, puhanguti kuni 27 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kuni 1, saartel ja läänerannikul 2 kuni 5 kraadi.

Uus nädal algab tuuliselt, õhutemperatuur hakkab samm-sammult langema ning saabub ka lumi. Esmaspäeval on pilvisus vahelduv ning mitmel pool sajab lund, ennelõunal ka lörtsi. Teisipäev ja kolmapäev tulevad pilves selgimistega, sajab lund ja tuiskab. Kolmapäeva õhtul aga hakkab tuul viimaks nõrgenema. Neljapäeval on taevas muutlik ning päev möödub olulise sajuta ja kui esmaspäeval on külma keskmiselt 1, siis neljapäeval juba lausa 7 kraadi.