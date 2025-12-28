X!

Narvas jätkavad uuest aastast tööd vaid kaks notarit

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Maakondadesse on uusi notareid raske leida, sest madalad notaritasud ei kata büroo ülalpidamise kulusid. Keeruline on olukord Narvas, kus alates uuest aastast jääb tööle vaid kaks notarit.

Narva notar Tatjana Boitsova sulgeb oma büroo ja läheb uuest aastast pensionile. Tema asemele kedagi ei tule ega ka ei otsita. Notaritasud on Narvas nii väikesed, et büroo asutamise ja ülalpidamise eest peaks lausa juurde maksma.

"Narvas keskmine korteri müügi hind on 30 000 eurot ja selle eest saab notar tasu võtta 106 eurot. Tegelikult selle tehingu ettevalmistamisele kuluv raha, arvestades kogu büroo tööd, on kuskil 230 eurot, keskmiselt. Ehk notar enamasti töötab seal piirkonnas sedasi, et ta kulutab rohkem, kui ta teenib," lausus notarite koja esimees Merle Saar-Johanson.

Sarnased probleemid on notaritel igal pool üle Eesti, välja arvatud kõrge kinnisvarahinnaga Tallinnas ja Tartus. Notaritasusid pole aga aastaid tõstetud.

"Meil fikseeritud tasusid viimati kaasajastati 15 aastat tagasi ja tehingu väärtusest sõltuvaid tasusid viimati 1996. aastal. Aasta-aastalt läheb maapiirkondades olukord halvemaks," lausus Johanson.

Kahjuks ei soostunud ükski kohalik notar oma tegemistest Narvas kaamera ees rääkima, kuid üks neist ütles telefonitsi väga kõneka näite. Notari väljakutse haige või liikumispuudega inimese juurde maksab 3 eurot ja 80 senti. 15 aastat tagasi võis see olla päris kopsakas summa, kuid tänapäeval on notarite teenus suitsupaki hinnast odavam.

Notaritasude kaasajastamise eelnõu, mis eelmise aasta sügisest paremaid aegu ootas, on lõpuks valitsusse jõudnud. Eelnõu seaduseks saamisel tõuseksid notariteenuste hinnad keskmisel 74 protsendi võrra.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

PARIMAD SPORDIS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:56

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

19:21

VAATA OTSE | Selguvad Eesti aasta sportlased Uuendatud

19:01

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:54

Ukraina ründas Vene naftakäitist Samaara oblastis Uuendatud

18:46

Nii Aigro kui Vagul pääsesid Nelja hüppemäe turneel lõppvõistlusele

18:45

Maakonnanotarite tasud on ajale jalgu jäänud

18:40

Päevakaja (28.12.2025 18:00:00)

18:36

Narvas jätkavad uuest aastast tööd vaid kaks notarit

18:32

Carlsen kindlustas kuuenda kiirmale MM-tiitli

18:32

Päästjad kustutasid kaheksal korral tormist tingitud maastikupõlenguid

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

27.12

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

14:11

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

27.12

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

16:26

Päästeamet on saanud tormi tõttu 514 väljakutset Uuendatud

13:35

Regionaalhaigla EMO on hädas gripihaigete suure hulgaga

18:54

Ukraina ründas Vene naftakäitist Samaara oblastis Uuendatud

27.12

Mõttekoda ECFR: Venemaa ei suudaks lähiajal Eestit rünnates edu saavutada

27.12

Šveitsi armee ülem: me ei suuda end täiemahulise rünnaku eest kaitsta

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Eestis on leetrite vastu vaktsineerimise tase langenud 83 protsendini

ilmateade

loe: sport

19:56

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

19:21

VAATA OTSE | Selguvad Eesti aasta sportlased Uuendatud

18:46

Nii Aigro kui Vagul pääsesid Nelja hüppemäe turneel lõppvõistlusele

18:32

Carlsen kindlustas kuuenda kiirmale MM-tiitli

loe: kultuur

16:46

Uku Uusberg: ükskõik kui raske on olnud, rõõm teatrikunstist pole murdunud

14:11

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

09:00

Ülevaade. Teatriaasta 2025

08:04

Kristiina Alliksaar: kui kultuuri raha juurde ei tule, peaks vähematele rohkem andma

loe: eeter

15:28

Aasta kodutütar Kristin Kasemets: on hea tunne, et abi on alati käeulatuses

11:39

Annika Laats: teisele pelgupaigaks olemine aitab meil endil kogeda igavikku

10:00

Mari Kalkun: tähtis on hoida juured maas, et ladvad saaksid laiali sirutuda

08:55

Lastefondi juhatuse liige: harvikhaigustega laste ravi ei katke

Raadiouudised

27.12

Päevakaja (27.12.2025 18:00:00)

27.12

Saarte praamipileti soodustus kehtib püsielanikele 31. detsembri seisuga

27.12

Muuseumid muudavad külastajate vähesuse tõttu lahtiolekuaegu

27.12

Tartu on hädas jalgrattavarastega

26.12

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

26.12

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

26.12

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo