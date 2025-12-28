Narvas jätkavad uuest aastast tööd vaid kaks notarit

Maakondadesse on uusi notareid raske leida, sest madalad notaritasud ei kata büroo ülalpidamise kulusid. Keeruline on olukord Narvas, kus alates uuest aastast jääb tööle vaid kaks notarit.

Narva notar Tatjana Boitsova sulgeb oma büroo ja läheb uuest aastast pensionile. Tema asemele kedagi ei tule ega ka ei otsita. Notaritasud on Narvas nii väikesed, et büroo asutamise ja ülalpidamise eest peaks lausa juurde maksma.

"Narvas keskmine korteri müügi hind on 30 000 eurot ja selle eest saab notar tasu võtta 106 eurot. Tegelikult selle tehingu ettevalmistamisele kuluv raha, arvestades kogu büroo tööd, on kuskil 230 eurot, keskmiselt. Ehk notar enamasti töötab seal piirkonnas sedasi, et ta kulutab rohkem, kui ta teenib," lausus notarite koja esimees Merle Saar-Johanson.

Sarnased probleemid on notaritel igal pool üle Eesti, välja arvatud kõrge kinnisvarahinnaga Tallinnas ja Tartus. Notaritasusid pole aga aastaid tõstetud.

"Meil fikseeritud tasusid viimati kaasajastati 15 aastat tagasi ja tehingu väärtusest sõltuvaid tasusid viimati 1996. aastal. Aasta-aastalt läheb maapiirkondades olukord halvemaks," lausus Johanson.

Kahjuks ei soostunud ükski kohalik notar oma tegemistest Narvas kaamera ees rääkima, kuid üks neist ütles telefonitsi väga kõneka näite. Notari väljakutse haige või liikumispuudega inimese juurde maksab 3 eurot ja 80 senti. 15 aastat tagasi võis see olla päris kopsakas summa, kuid tänapäeval on notarite teenus suitsupaki hinnast odavam.

Notaritasude kaasajastamise eelnõu, mis eelmise aasta sügisest paremaid aegu ootas, on lõpuks valitsusse jõudnud. Eelnõu seaduseks saamisel tõuseksid notariteenuste hinnad keskmisel 74 protsendi võrra.