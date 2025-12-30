X!

Zelenski: liitlased saavad kinnitada, et rünnak Putini residentsile lavastati

Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Ukraina teisipäevase avalduse järgi puuduvad usutavad tõendid selle kohta, nagu oleks Ukraina korraldanud väidetava droonirünnaku Venemaa juhi Vladimir Putini residentsile ning Ukraina võimud süüdistasid Moskvat valeväidete levitamises eesmärgiga manipuleerida sissetungi lõpetamise kõnelustega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Kiievi liitlastel on olemas vahendid kinnitamaks, et Moskva süüdistus Kiievile väidetava droonirünnaku korraldamisest Putini Valdais asuva eraldatud residentsi vastu oli lavastatud.

"Mis puudutab rünnakut Valdais, siis meie läbirääkimismeeskond võttis ühendust ameeriklastega. Nad vaatasid üksikasjad läbi ja me mõistame, et see on lavastus. Muidugi saavad meie partnerid tänu oma tehnilistele võimekustele alati kontrollida, et see oli lavastatud," ütles Zelenski ajakirjanikele.

Väidetav Ukraina droonirünnak Putini ühele residentsidest oli Prantsuse presidendi kantselei allika sõnul vastuhakk USA plaanile Ukraina sõja lõpetamiseks.

Tegu on vastuhakuga president Donald Trumpi rahuplaanile, ütles allikas Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni lähikonnast.

Ka Saksamaa näeb, et tegu on Venemaa katsega olukorda eskaleerida. Saksamaa valitsuse pressiesindaja märkis teisipäeval, et nad jagavad Ukraina muret, et droonirünnaku süüdistused on osa Venemaa soovist leida põhjuseid uuteks rünnakuteks Ukraina vastu.

Ukraina eitab mis tahes rünnaku korraldamist Putini residentsile. Venemaa pole mingeid tõendeid rünnakust esitanud.

Moskva teatas esmaspäeval, et Ukraina ründas droonidega Putini eraldatud kodu Novgorodi oblastis, mis asub Moskva ja Peterburi vahel.

Kreml teatas teisipäeval, et peab seda terroriaktiks ja isiklikuks rünnakuks Putini vastu, kuid lisas, et ei saa oma väitele tõendeid esitada, kuna droonid tulistati kõik alla.

Samuti teatati, et Vene armee valib viisi, kuidas, millal ja kus Ukrainale selle eest kätte maksta.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS, Reuters

Zelenski: liitlased saavad kinnitada, et rünnak Putini residentsile lavastati

