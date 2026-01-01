X!

CIA hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

Venemaa president Vladimir Putin.
Venemaa president Vladimir Putin. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MIKHAIL METZEL
USA ametnike sõnul on Luure Keskagentuur (CIA) hinnanud, et Ukraina ei sihtinud hiljutises droonirünnakus riigi põhjaosas Venemaa presidendi Vladimir Putini elukohta, mis lükkab ümber väite, mille Venemaa juht oli esmaspäeval president Donald Trumpile telefonikõnes esitanud.

CIA direktor John Ratcliffe andis USA presidendile Donald Trumpile kolmapäeval ülevaate luureagentuuri hinnangust. Allikate sõnul teavitas Ratcliffe presidenti, et CIA ei pea Moskva süüdistusi tõepäraseks.

Venemaa kaitseministeerium teatas teisipäeval, 30. detsembril, et Ukraina tulistas Novgorodi oblastis asuva Putini Valdai residentsi pihta 91 drooni.

President Trump avaldas vahetult pärast teadet ajakirjanikele, et Putin oli talle sellest isiklikult telefonikõnes rääkinud. Toona väljendas Trump väidetava tegevuse pärast muret ja tundus Venemaa liidrit uskuvat, hoolimata Ukraina jõulisest eitusest.

"Mulle see ei meeldi. See pole hea," ütles Trump, lisades, et on väga vihane. Siiski möönis ta juba siis võimalust, et väide võib olla vale.

CIA teatas aga Trumpile peale tema kommentaari, et tõenäoliselt ei ole Venemaa väide rünnaku kohta tõene, mistõttu võttis Trump koheselt skeptilisema hoiaku. Ta jagas oma sotsiaalmeedias New York Posti artiklit, mille toimetus kritiseeris teravalt Putinit ja tema ligi neli aastat kestnud sõda Ukraina vastu.

"Aga siin on probleem: droonirünnakut tõenäoliselt kunagi ei toimunud. Zelenski eitas seda jõuliselt. Peskov ütles, et venelased ei saa esitada mingeid tõendeid ja kutsus ajakirjandust üles Kremli sõna uskuma. Ei, me ei tee seda," kirjutati artiklis.

Putini süüdistus ja sellele järgnenud USA luurehinnang ilmusid hetkel, mil Trumpi ja tema saadikute juhtimisel käivad intensiivsed kõnelused Ukraina sõja lõpetamiseks. Süüdistus esitati vaid päev pärast seda, kui Trump kohtus Mar-a-Lagos Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, ilmutades optimismi rahuvahenduse edusammude suhtes.

Paljud lääne ametnikud näevad Venemaa avalduses katset saboteerida diplomaatilisi pingutusi. Euroopa Liidu kõrge välispoliitika juht Kaja Kallas nimetas kolmapäeval Venemaa väidet tahtlikuks tähelepanu kõrvalejuhtimiseks. Ka teised Euroopa ametnikud on avaldanud arvamust, et tegemist oli Putini katsega nurjata rahupüüdlusi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: CNN, Reuters, New York Post

