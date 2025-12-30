Aastavahetus tuleb korralike külmakraadidega

Meie ilma kujundanud madalrõhkkond liigub kolmapäeval Valgevene piirilt Venemaale, kuid hoiab oma serva Baltimaade kohal. Läänemerele kujuneb seejärel kitsuke kõrgrõhuvöönd, mis selgemat taevast näitab. Lumehood nihkuvad enam Ida-Eesti kohale ja tuul nõrgeneb järk-järgult. Õhtul läheb selgemaks ka ida pool. Temperatuur hakkab aga kiiresti langema.

Öö vastu kolmapäeva on Eesti lääneservas kohati lumehoogudega, mandril on lumehooge laialdaselt. Mitmel pool tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 9 kuni 14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Külma on -5 kuni -9, rannikul kohati kuni -2 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi vähe ja ilm peamiselt sajuta, idas on mitmel pool lumehooge ja tuisku. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Külma on -5 kuni -9, rannikualadel -2 kuni -4 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati on lumehooge. Ida-Eestis on ilm pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtu poole tuul nõrgeneb. Külma on -2 kuni -8 kraadi, õhtul õhutemperatuur langeb kiiresti.

Neljapäeva öösel on üksikutes kohtades lumehooge, keskpäeva paiku jõuab saartele tihedam lumesadu ühes tuisuga ja laieneb üle maa kirde suunas. Öösel on külma -8 kuni -13, kohati kuni -17, rannikul kuni -3 kraadi, päeval on külma -3 kuni -9 kraadi, saartel tõuseb õhutemperatuur kohati nullini.

Reedel sajab lund ja tuiskab, saartel tuleb ka lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Öösel on külma -3 kuni -9, päeval -1 kuni -6 kraadi, saartel ja läänerannikul tõuseb õhutemperatuur 0 kuni +2 kraadini. Laupäeval ja pühapäeval püsib ilm talvine.