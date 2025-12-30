X!

Aastavahetus tuleb korralike külmakraadidega

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Meie ilma kujundanud madalrõhkkond liigub kolmapäeval Valgevene piirilt Venemaale, kuid hoiab oma serva Baltimaade kohal. Läänemerele kujuneb seejärel kitsuke kõrgrõhuvöönd, mis selgemat taevast näitab. Lumehood nihkuvad enam Ida-Eesti kohale ja tuul nõrgeneb järk-järgult. Õhtul läheb selgemaks ka ida pool. Temperatuur hakkab aga kiiresti langema.

Öö vastu kolmapäeva on Eesti lääneservas kohati lumehoogudega, mandril on lumehooge laialdaselt. Mitmel pool tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 9 kuni 14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Külma on -5 kuni -9, rannikul kohati kuni -2 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi vähe ja ilm peamiselt sajuta, idas on mitmel pool lumehooge ja tuisku. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Külma on -5 kuni -9, rannikualadel -2 kuni -4 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati on lumehooge. Ida-Eestis on ilm pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtu poole tuul nõrgeneb. Külma on -2 kuni -8 kraadi, õhtul õhutemperatuur langeb kiiresti.

Neljapäeva öösel on üksikutes kohtades lumehooge, keskpäeva paiku jõuab saartele tihedam lumesadu ühes tuisuga ja laieneb üle maa kirde suunas. Öösel on külma -8 kuni -13, kohati kuni -17, rannikul kuni -3 kraadi, päeval on külma -3 kuni -9 kraadi, saartel tõuseb õhutemperatuur kohati nullini.

Reedel sajab lund ja tuiskab, saartel tuleb ka lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Öösel on külma -3 kuni -9, päeval -1 kuni -6 kraadi, saartel ja läänerannikul tõuseb õhutemperatuur 0 kuni +2 kraadini. Laupäeval ja pühapäeval püsib ilm talvine.

Toimetaja: Marko Tooming

