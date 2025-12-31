X!

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais
Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais Autor/allikas: Kuvatõmmis
Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa naftataristut ning droonid tabasid Krasnodari krais asuvat Tuapse naftatöötlemistehast, süüdates seal suure tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 31. detsembril kell 5.40:

- Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais;

- Venemaa rünnakutes Odessale sai viga vähemalt neli inimest

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa naftataristut ning droonid tabasid Krasnodari krais asuvat Tuapse naftatöötlemistehast, süüdates seal suure tulekahju.

Telegrami kanalid teatasid veel, et Ukraina ründas Venemaa poolt okupeeritud Luhanski oblastis asuvat naftataristut. Väljaanne The Kyiv Independent ei suutnud neid väiteid ei kinnitada ega ka ümber lükata. Ukraina armee pole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud. 

Venemaa rünnakutes Odessale sai viga vähemalt neli inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina sadamalinnale Odessale sai haavata neli inimest, sealhulgas kolm last, teatas kolmapäeval linna sõjaline administratsioon.

"Droonid ründasid meie piirkonna elamu-, logistika- ja energiataristut," kirjutas sõjalise administratsiooni juht Serhi Lõssak Telegramis.

Rünnakus said haavata kaheksa- ja 14-aastane laps ning seitsmekuine imik, märkis Lõssak eraldi Telegrami postituses. Samuti sai haavata 42-aastane mees, kes on raskes seisundis.

Rünnakud toimusid pärast seda, kui Ukraina eitas droonirünnaku korraldamist ühele Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini residentsidest ning süüdistas Moskvat valede levitamises, et manipuleerida sõja lõpetamise kõnelustega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes on nimetanud Venemaa väidet täielikuks väljamõeldiseks, ütles, et kohtub 6. jaanuaril Prantsusmaal liitlaste juhtidega, et uuendada rahupüüdlusi.

Kreml seletas teisipäeval, et peab väidetavat droonirünnakut Putini eraldatud residentsile Novgorodi oblastis "terroriaktiks" ja "isiklikuks rünnakuks Putini vastu".

Samas kuulutati, et väitele ei saa esitada tõendeid, kuna droonid olevat "tulistatud kõik alla".

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

