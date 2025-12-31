Tallinna Lauluväljak otsib riigihankega detailplaneeringu koostajat

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak kuulutas välja riigihanke leidmaks koostaja Lauluväljaku ja selle lähiala detailplaneeringule.

Planeeringu eesmärgiks on näha ette võimalusi Tallinna Lauluväljaku uuendamiseks ning naaberkinnistute liitmiseks Lauluväljakuga, et toetada laulupidude ning suurürituste korraldamist ja jätkumist antud asukohas.

Pakkumusi riigihankele "Tallinna Lauluväljaku ja lähiala detailplaneeringu koostamine" saab esitada kuni 2. veebruarini.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tallinna Lauluväljaku alal ja lähialal kavandada Tallinna Lauluväljaku kompleks 2022. aastal toimunud Tallinna Lauluväljaku ruumilise tervikvisiooni ideekonkursi võidutöö "Kiigele" ning selle hilisemate täienduste alusel.

Detailplaneeringuga nähakse ette võimalused Tallinna Lauluväljaku uuendamiseks, sealhulgas funktsionaalsuse parandamiseks uue teedevõrgu ja hoonestuse kaudu, mis võimaldab toetada laulupidude korraldamist ja jätkumist antud asukohas. Samuti on eesmärgiks muuta Tallinna Lauluväljaku veelgi kvaliteetsemaks linnaruumiks ja atraktiivsemaks vaba aja veetmise kohaks, milleks on vajalik Tallinna Lauluväljaku parem ja vahetum ühendamine piirkonna puhkealade võrgustikuga. Planeeritava maa-ala suurus on 35,86 hektarit.