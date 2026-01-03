X!

Soome politsei taotleb kaubalaeva Fitburg meeskonnaliikme vahistamist

Laev Fitburg Soome sadamas.
Laev Fitburg Soome sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Jussi Eskola
Soome politsei teatas, et kahest kinni peetud meeskonnaliikmest määrati Vene kodanikule laupäeval reisikeeld ning Aserbaidžaani kodaniku suhtes taotletakse vahistamist.

Soome politsei sõnul on kaubalaeva 14-liikmelisest meeskonnast praegu reisikeelu all kolm liiget.

Uurimise huvides ei täpsusta politsei vahistatava isiku rolli laevameeskonnas.

"Laevalt kogutud materjali analüüs kestab hinnanguliselt mitu nädalat. Uurimistoimingud laeval jätkuvad," seisais politsei teates.

Eesti riigiprokuratuur alustas 31. detsembri õhtul kriminaalmenetluse, et uurida kahe Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustusi. Koostöös Soome politseiga valmistutakse ühise rahvusvahelise uurimisrühma loomiseks ja keskkriminaalpolitsei uurijate Soome saatmiseks, teatasid prokuratuur ja PPA.

31. detsembri varahommikul katkes kahes Eesti ja Soome vahelises sidekaablis ühendus. Kahjustused asuvad praegustel andmetel Eesti majandusvööndis rannikust ca 60 kilomeetri kaugusel Soome majandusvööndi ääres.

Kahjustuste hetkel asus sidekaablite kohal kaubalaev Fitburg, mis liikus edasi Soome majandusvööndisse. Soome õiguskaitseasutused alustasid Elisa kaabliga seoses kriminaalmenetluse ja pidasid kaubalaeva enda majandusvööndis kinni.

Soome politsei kinnitusel on kahtlusalune kaubalaev Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all seilav Fitburg. Laeval oli kinnipidamise hetkel ankrukett vees.

Pardal oli 14 meeskonnaliiget, kelle seas on Venemaa, Gruusia, Kasahstani ja Azerbaidžaani kodanikud.

Soome politsei on kogunud esmased tõendid, kuid uurimine ja koostöö asjaolude selgitamiseks jätkub. Hetkel toimuvad meeskonna ülekuulamised. 

Keskkriminaalpolitsei juht Leho Lauri sõnul on Eesti politsei alates kolmapäeva hommikust Soome kolleegidega aktiivselt infot vahetanud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Helsingin Sanomat

