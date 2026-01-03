X!

Tsahkna: Maduro pärast me pisaraid ei vala

Välismaa
Eesti välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et välisministeerium jälgib tähelepanelikult Venezuelas toimuvat, sealhulgas seal viibivate Eesti kodanike julgeolekut.

"Meie ja Euroopa Liidu seisukoht on olnud selge: Nicolás Madurol puudub legitiimsus Venezuela presidendina, kuna Venezuela võimud ei ole austanud rahva valikut ega taganud õiglast ja demokraatlikku valimisprotsessi," sõnas välisminister Margus Tsahkna.

Tsahkna rõhutab, et kõigis sammudes tuleb lähtuda ÜRO põhikirja põhimõtetest ja rahvusvahelisest õigusest ning vältida tegevusi, mis neid õõnestavad.

"Kutsume kõiki üles hoiduma olukorra edasisest pingestamisest ja astuma samme Venezuela rahva huve arvestava demokraatliku ülemineku kindlustamiseks," lisas Tsahkna.

Välisministeerium soovitab jätkuvalt Eesti kodanikel Venezuelasse mitte reisida. Mitmed lennufirmad on oma lennud tühistanud ning riigipiir ja õhuruum võidakse sulgeda ette hoiatamata.

Riigis kohapeal olles on nõutav kaasas kanda passi. Välisministeerib palub ohutuse eesmärgil vältida kõiki meeleavaldusi. Olukorra eskaleerumisel võidakse sulgeda riigisiseseid teid, suurendada politsei kontrollpunkte ning kehtestada piiranguid mobiilsidevõrkudele ja internetiühendusele. Konsulaarabi andmine võib olla raskendatud või piiratud.

Rahvastikuregistri andmetel elab Venezuelas 231 Eesti kodanikku, hetkel ühtegi lühiajalist Venezuelas viibivat reisijat välisministeeriumi lehel registreeritud ei ole.

USA president Donald Trump teatas laupäeval, et Ühendriikide väed võtsid kinni Venezuela liidri Nicolás Maduro ja toimetasid ta riigist välja. USA sõjavägi korraldas laupäeval mitmeid rünnakuid Venezuela pealinna Caracase vastu.

Tsahkna: Maduro pärast me pisaraid ei vala

