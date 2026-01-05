Ukraina ründas lõppenud ööl Venemaa Lipetski oblastis asuvat akutehast, põhjustades seal tulekahju. Venemaa korraldas ööl vastu esmaspäeva Ukrainale ulatusliku õhurünnaku, milles sai tabamuse ka pealinnas Kiievi asuv haigla, kus hukkus üks inimene. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et ta ei usu, et Ukraina ründas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini residentsi.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 5. jaanuaril kell 13.55:

- Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis;

- Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene;

- Trumpi sõnul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi;

- Zelenski: Euroopas kavandatud kohtumised on panus Ukraina kaitsesse.

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 990 sõdurit.

Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis

Ukraina ründas ööl vastu esmaspäeva droonidega Venemaa Lipetski oblastis asuvat akutehast, vallandades seal tulekahju.

Jeletsi linnas kehtestati punane häiretase pärast seda, kui väidetavalt puhkes tulekahju ühes seal asuva tehase Energia ühes tsehhis, kus paiknes sõjatehnika. Pühapäeva hilisõhtul teatati võimalikust droonirünnakust tehasele, mis toodab nii militaar- kui tsiviilotstarbelist kaupa.

Tulekahju üksikasjad pole teada. Lipetski oblasti kuberner teatas, et piirkonnas on mehitamata õhusõidukite tõttu kehtestatud punane häiretase, kuid ta ei kommenteerinud rünnakut piirkonnale. Ka Jeletsi linnapea Vjatšeslav Žabin ei kommenteerinud linna rünnakut.

Sotsiaalmeediakeskkonnas Telegram tegutsev kanal Exilenova+ teatas aga arvukatest droonirünnakutest tehase töökodadele ja üks neist, kus toodeti sõjatehnikat, arvatakse olevat leekides.

Ettevõtte põhitegevusalaks on autonoomsete jõuallikate väljatöötamine ja tootmine lennundusele, jõe- ja merelaevastikule, raadiotehnikale, kodumasinatele. Kuna tehase toodangut kasutatakse kaitsetööstuses, tsiviillennunduses, meretranspordis ja energeetikas, on "Energia" tehas endiselt väärtuslik ja strateegiline sihtmärk.

Jeletsi tehast tabas 2025. aasta juulis kaks droonirünnakut ning 23. mai rünnakus kahjustati ühte töökoda ja vigastati üheksat töötajat.

Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene

Venemaa korraldas ööl vastu esmaspäeva Ukrainale ulatusliku õhurünnaku, milles sai tabamuse ka riigi pealinn Kiiev. Rünnakus sai surma vähemalt üks inimene.

Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko teatas esmaspäeva varahommikul, et rünnaku tagajärjel puhkes Oboloni rajoonis tulekahju. Veidi hiljem teatas Tkatšenko, et rünnaku tagajärjel hukkus üks inimene, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina õhujõud teatasid esmaspäeva lõunal, et riigi õhukaitse hävitas ööl vastu esmaspäeva riiki rünnanud 165 Vene ründedroonist 137. Vene vägi ründas Ukrainat ka üheksa ballistilise raketiga Iskander-M ja õhutõrjeraketiga S-300.

Kiievi teatel oli Venemaa sihtmärkideks taas Ukraina energiataristu.

"Tänahommikuse seisuga on Tšernihhivi, Harkivi ja Donetski oblasti tarbijad elektrita. Slavutõtši linn on vaenlase rünnaku tagajärjel täielikult elektrita. Samuti registreeriti rünnak Donetski oblastis asuvale elektrijaamale," ütles energiaministri asetäitja Oleksandr Vjazovtšenko.

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY KOZLOV

Trumpi sõnul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et ta ei usu, et Ukraina ründas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini residentsi.

USA Luure Keskagentuur (CIA) hindas juba varem, et Ukraina ei sihtinud hiljutises droonirünnakus riigi põhjaosas Putini elukohta.

Moskva teatas möödunud nädala alguses, et Ukraina ründas droonidega Putini eraldatud kodu Novgorodi oblastis, mis asub Moskva ja Peterburi vahel.

Ukraina eitab mis tahes rünnaku korraldamist Putini residentsile. Venemaa pole mingeid tõendeid rünnakust esitanud. Paljud lääne ametnikud näevad Venemaa avalduses katset saboteerida diplomaatilisi pingutusi.

Zelenski: Euroopas kavandatud kohtumised on panus Ukraina kaitsesse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval, et peab järgmisel nädalal Euroopas terve rea uusi kohtumisi, mille eesmärk on anda järjekordne panus Ukraina kaitsesse.

"Valmistume juba ka järgmiseks diplomaatiliseks nädalaks – Euroopas toimuvad kohtumised, mis peavad andma veel ühe panuse meie kaitsesse ja sõja lõpu kiirendamisse. Ukraina on valmis mõlemaks võimalikuks teeks – diplomaatiaks, mida me taotleme, aga ka jätkuvaks aktiivseks kaitseks, kui meie partnerite surve Venemaale osutub ebapiisavaks," rääkis Zelenski.

President rõhutas, et Ukraina soovib rahu, kuid ei loovuta midagi niisama kellelegi. Riigipea avaldas tänu kõigile, kes töötavad riigi heaks ja kaitsevad Ukrainat.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 990 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.