Tallinna lennujaama läbis mullu ligi 3,5 miljonit reisijat

Tallinna lennujaam.
Tallinna lennujaam. Autor/allikas: Jarek Jõepera
Tallinna lennujaama läbis 2025. aastal 3 488 104 reisijat, regionaalsete lennujaamade reisijate koguarv kasvas ja seeläbi sündis Eestis lennujaamasid kasutanud lennureisijate rekord: 3 581 620 reisijat.

"Lõppenud aasta kujunes Tallinna Lennujaama ja tütarettevõtete jaoks läbi aegade üheks edukaimaks. Kuigi Eesti majandusolukord on viimastel aastatel olnud keeruline, siis nõudlus reisimise järele ei ole näidanud vähenemise märke ja sellest annab tunnistust meie selle aasta lennujaama reisijate arv, mis jäi eelmisele aastale alla vaid 4000 reisija võrra ehk kõigest 0,1 protsenti. Tartu lennujaama reisijate arv aga kasvas kiiresti ja seega reisijate koguarv Eesti lennujaamades oli läbi aegade suurim," ütles Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike. 

Aasta jooksul oli võimalik Tallinnast regulaarsete otselendudega lennata 51 sihtkohta, millele lisandusid regulaarsed tšarterlennud. Kõige rohkem reisijaid lendas otselendudega Stockholmi, Riiga, Helsingisse ja Frankfurti. Kõige rohkem reisijaid teenindasid Air Baltic (30 protsenti) ja Ryanair (13 protsenti). Regulaarlende teostas 16 lennufirmat. 

2025. aastal avas Air Baltic Tallinnast kolm uut hooajalist lennuliini: Tirana, Reykjaviki ja Funchali. Wizz Air lisas aasta lõpus neli uut sihtkohta: Krakówi, Veneetsia, Budapesti ja Vilniuse. Lennufirma Jet2.com alustas jõuluhooaja lendudega Edinburghi, Manchesteri ja Birminghami. 

"Nii suure hulga uute liinide lisandumine on erakordne. Selle taga on muudatused lennufirmade strateegiates, paranenud lennukite kättesaadavus ja lisaks meie liiniarenduse tiimi järjepidev töö uute vedajate ja sihtkohtade saamisel. Reisijate arvu suurenemisele lisaks saab positiivse poole pealt välja tuua ka lennukauba mahu pea 24-protsendilise kasvu ja siin on kasvupotentsiaali veelgi, töö selles suunas käib," lisas Tuvike.

Tallinna lennujaama otselendude võrgustik laieneb 2026. aastal oluliselt. Wizz Air avab otselennud Gdański, Varssavisse, Tiranasse ja Rooma. Air Baltic lisab suvehooajal uued liinid Ateenasse, Hamburgi ja Viini. Eurowings alustab lende Düsseldorfi.  Jet2.com lisab talvehooajal lende Leedsist ja London Gatwickist.

"Aastatel 2026–2030 toimuvad reisiterminali laiendamisprojekti ehitustööd ja meie suurim väljakutse on ehitada terminal ümber teeninduses järeleandmisi tegemata. Töötame selle nimel, et tagada reisijate võimalikult sujuv teenindamine. Palume siiski ka reisijatelt mõistvat suhtumist, et 2030. aastal ootaks meid kõiki oluliselt mugavam ja kaasaegsem lennujaam," sõnas Tuvike.

Regionaalseid lennujaamu läbis kokku 93 516 reisijat, mis on kuus protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Regionaalsete lennujaamade reisijate arvu kasvu vedas Tartu lennujaam, mis saavutas läbi aegade parima tulemuse.

"Teiste regionaalsete lennujaamade reisijate arv jäi küll eelmise aasta tasemest madalamaks, kuid lähitulevik toob ka neile uusi arenguid. Saaremaa saab suvekuudeks lennuühenduse Soomega, kui Finnair avab hooajalise liini Kuressaare ja Helsingi vahel," sõnas Tuvike.

Tartu lennujaama läbis 44 489 reisijat (2024. aastal 27 270), Kuressaaret 34 776 reisijat (2024: 42 490), Kärdlat 11 909 reisijat (2024: 15 307), Ruhnut 1 410 reisijat (2024: 1 472) ja Pärnut 932 reisijat (2024: 1 097).   

Toimetaja: Urmet Kook

Tallinna lennujaama läbis mullu ligi 3,5 miljonit reisijat

