Vaher kandideerib riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhiks

Riigikohus jättis muutmata endiste politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise kriminaalasjas, mis puudutas Heldnale politseipensioni määramist.

Elmar Vaher sõnas kommentaaris ERR-ile, et tema hinnangul tegi prokuratuur talle menetluse käigus isiklikult liiga.

"Olla politseijuhina kõrvaldatud ametist korruptsioonikuriteo eest – see on midagi väga suurt ja seda läbi elada on keeruline," lausus Vaher. Endine politseijuht lisas, et loodab, et riik teeb edaspidi endast kõik oleneva, et selliseid lugusid Eestis enam ei juhtuks.

Tuleviku kohta kinnitas Vaher, et kandideerib riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) juhiks ning peaks saama vastuse kolmapäeval. Ekspressile teadaolevalt on Vaher ainus kandidaat käimasoleval konkursil.

"Ma pole riigikantseleiga rohkem suhelnud, kuid ma tean, et kolmapäeval peab tulema mingi otsus," sõnas Vaher ning kinnitas, et ei ole kursis, kas ta on konkursil ainuke kandidaat või mitte.

16. juunil välja kuulutatud esimene avalik konkurss uue RKIK-i juhi leidmiseks kukkus läbi. Kuigi seitsmest kandidaadist pääsesid vestlusvooru kolm inimest, ei leidnud komisjon nende seast sobivat kandidaati.

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk selgitas toona, et konkursi nurjumise põhjustasid kandidaadile esitatud segased nõuded.

"Me otsime suure organisatsiooni juhtimise kogemusega inimest ja seda see konkurss hetkel ei andnud," märkis ta.

Suve lõpus kuulutas riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus välja uue konkursi, mille jaoks sai dokumente esitada 11. septembrini.

"Seekordsel konkursil pürgis RKIK-i peadirektori ametikohale 16 inimest, kellest eelvestlustele pääses kaheksa tugevat kandidaati. Eelvestluste tulemusel valiti konkursi lõppvooru kolm kogenud tippjuhti," selgitas valitsuse kommunikatsioonibüroo nõunik Jane-Liina Liiv.

Ekspressi andmetel oli veel novembri keskpaigas konkursi lõppvoorus kolm kandidaati. Uue töökoha leidmise tõttu loobus aga üks kandidaatidest detsembri esimesel nädalal. Kuu lõpus selgus, et ka teine Vaheri konkurent, endine AS Estonian Celli juht ja Elektrilevi nõukogu esimees Siiri Lahe loobus uue ametikoha tõttu oma kandidatuurist, kuna võttis vastu Tervisekassa juhi koha.

RKIK-i endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar teatas juunis, et lahkub ametist. Tema viimane tööpäev oli 15. juulil. Kaitseinvesteeringute keskuse peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.