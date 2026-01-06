Tartu linn plaanib ehitada suurematele jõelaevadele uue sadama

Möödunud talve kõrgvee ajal pidid laevaomanikud mitu korda Karlova sadama kaisid betoonplokkidega tõstma, et veetaseme tõustes laevad kaile ei vajuks. Laevnikud räägivad, et vaja oleks kõrgemaid kaisid, aga ka maalappi, kus aluseid hooldada. Suveni pakkus linn väikse maajupi laevade hooldamiseks.

Uue sadama detailplaneeringut asutakse peagi koostama. Selle asukohaks võiks saada Tartu vangla tagune tühermaa.

"Tulevikus saaks seal alal olla nende laevade hooldamiseks ja remontimiseks vajalik taristu. Samuti laevade hoidmiseks vajalik taristu. Tartu Emajõgi on üha enam populaarne erinevate liiklejate seas. Nii laevaga liiklejad, aga ka erinevad sportlased jõe peal. See vajadus on väga suur, et oleks neid kohti nii suvel hoidmiseks kui ka talvel väljatõstmiseks, hoiustamiseks ja hooldamiseks," sõnas Tartu abilinnapea Kertu Vuks.

Lodjakojal oleks aga linna kavandatava sadama kasutamine keeruline, kuna koda asub teisel pool linna. Pahatihti on aga kevaditi veetase nii kõrge, et lodjad ei mahu sildade alt läbi. Selleks talveks jäigi suurem lodi Suur Sume jõkke, kuid puidust lodjale ei mõju jää hästi. Seetõttu peab hoidma laeva ümbruse jääst vaba.

"Kahe plangu vahele läheb vesi ja kui see ära jäätub, siis ta kipub neid planke eemale üksteisest lükkama ja kui seda juhtub talve jooksul palju kordi, siis ta võib need plangud üksteisest niivõrd lahku kangutada, et kevadel, kui jää on läinud, kipub laevakere päris palju lekkima. Me üritame leiutada mingit kompromissvarianti, et laev saab olla vees, aga jää teda ei riku. Me oleme seestpoolt soolanud ja väljast proovime mullitajaga hoida seda võimalikult jäävabana," ütles Lodjakoja peremees Priit Jagomägi.

"Praegu on tõesti nii, et allavoolu Ihaste piirkonda, juhul kui laev viidaks sinna sügisel, siis kevadel nad enam suurveega tagasi läbi sõitma ei mahuks. Keskkonnaameti tingimustele vastavat asukohta meil ülesvoolu pakkuda ei ole," sõnas Vuks.

Uue sadama planeeringuala on umbes neli hektarit. Planeeringu koostamine võtab üle aasta.