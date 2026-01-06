Tallinna võimuliit alustas 2026. aasta eelarve koostamist

Pealinna 2026. aasta eelarve on umbes sama suur kui möödunud aastal ehk 1,3 miljardit eurot. Suur tükk sellest on haridus ja eestikeelsele õppele üleminek. Nagu lubatud, kaotatakse lasteaia kohatasu ning õpetajad saavad jätkuvalt riigi alammäärast 100 euro võrra kõrgemat palka.

"Haridusvaldkond on kindlasti see, mis eelarvest suure osa võtab, aga loomulikult ka objektid, mis parandavad meie haridustaristut – koolid, lasteaiad – loomulikult ujula meie sportlastele on see, millest Keskerakond on pikalt rääkinud," lausus Tallinna abilinnapea Tiit Terik (Keskerakond).

Tallinna linna palgal on suurusjärgus 15 000 inimest, keda ootab samuti palgatõus.

"Kogu linnasüsteemi palgad on olnud aastaid paigal, siis on väga põhjendatud ja vajalik, et me ka linnasüsteemis töötavate inimeste palkasid üle vaatame ja ajakohastame," sõnas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa).

Samas kaalub linnavalitsus võimalusel töötajate koondamist. Kärpima peab ka investeeringuid ja seda eelmise võimu kavandatud ehitusprojektide arvelt. Linna investeerimise võimekus aastas on umbes 200 miljonit eurot.

"Kui meil on tööd juba alanud, siis me nendega kindlasti läheme lõpule ehk ühtegi ehitust me selles mõttes pooleli ei jäta. Küll aga kui mõni objekt on alles projekteerimise faasis või alles arhitektuurivõistluse faasis, siis nende puhul see alustamise aasta ei ole 2026, vaid pigem 2027 või 2028," selgitas Terik.

"Pigem ongi eesmärk ka vanade asjade lahti võtmine ja ümber otsustamine, aga täpselt ühestki enne ei saa rääkida, kui me oleme need läbi arutanud ja kokku leppinud ning siis esitanud," lausus Raudsepp.

Eelarve täitmiseks peab ka laenu võtma, kuid selle mahtu tahetakse piirata. Eelarveprojekt valmib nädala pärast. Selle esimene lugemine on planeeritud 22. jaanuarile. Seaduse järgi peab eelarve märtsis vastu võtma.