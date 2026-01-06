Eesti Energia: praegu on parem aeg osta pankrotistuvaid tuuleparke

Tuuleparkide ehitus on Eestis madalseisus, sest eelmisel aastal ei alustanud tööd üksi uus tuulepark. Eesti Energia hinnangul on praegu parkide arendamise asemel soodsam pankrotistuvaid tuule- ja päikeseparke osta. Parkide rajamisele võib anda tõuke esimeses kvartalis algav maatuleparkide toetuste vähempakkumine.

Eesti Energia on investeerinud 1,1 miljardit eurot tuuleparkidesse, kuid madala tootmishinna tõttu pole need investeeringud tänaseks ennast ära tasunud. Ja kuigi energiakontsern on planeerinud veel mitmeid arendusi, siis strateegia järgi on odavam turult kokku osta teiste arendajate pankrotistuvaid projekte.

"See võimalus võib hakata turul tekkima. Ta võib kindlasti hakata tekkima varem päikeseparkidega, sest seal on olukord veel kriitilisem kui tuulega. Aga kindlasti on nendel, kes on võib-olla ainult väikese portfelli omanikud, täna raskem toimetada turul. Kellel on suurem, mitmekülgsem tootmisportfell, neil on kindlasti lihtsam. Ja samamoodi me näeme, et uus turumudel soosib neid, kellel on oma müügiportfell," ütles Eesti Energia juhatuse liige Juhan Aguraiuja.

Kirjeldatud olukord näitab, et tuuleparkide rajamine on praegu Eestis madalseisus.

"Eelmisel aastal meil ei tulnud ühtegi tuuleparki ega tuulikut. Sellel aastal on meil teada ja oodata ainult kahte tuulikut, mis tulevad Aidusse, teise etappi. Väga keeruline on tänastes hinnatingimustes teha uusi arendusi, et nad oleksid kasumlikud ja tooksid kõigile osapooltele loodetud tulemuse. Ja teine pool on loomulikult planeeringud ja nende väga pikk venimine. Ja eelmisest aastast mäletame kõik ka üldist vastuseisu, mis tekkis kohaliku omavalitsuse valmise ajal," rääkis tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv.

Aguraiuja ütles, et investeerimistakistust aitaks leevendada riigipoolne garantii. Kuid riik pole siiani suutnud korraldada juba eelmisel suvel valitsuses heakskiidu saanud maatuuleparkidele vähempakkumist, millega arendajatele makstakse toetust kuni 20 eurot megavatt-tunni kohta.

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (RE) ütles, et vähempakkumine kindlasti turgu elavdaks. "Vähempakkumisega on kavas minna valitsusse selle aasta esimeses kvartalis ja eks siis on pärast seda näha kui suur see huvi oli. Maht on seesama, mida me oleme kogu aeg rääkinud, alustades ühest teravatt-tunnist aastas kuni võimalusega seda tõsta kuni kahe teravatt-tunnini," lausus Sutt.

Talve sõnul on keeruline hinnata, kas vähempakkumine toob juurde uusi tuuleparke.