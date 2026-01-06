X!

Suitsusaunade loenduse käigus kaardistati Eestis 800 suitsusauna

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Eestis loetakse kokku suitsusaunu. Esimene loendusaasta näitas, et nii suitsusauna arhitektuur kui ka kultuur on täies elujõus ning saunu leidub tõesti üle Eesti. Esimese aasta lõpuks saadi kirja 800 sauna, mille seas on ka Eesti kõige kõrgemal asuv suitsusaun.

Suitsusauna kultuur on elav ja nii pole olemas ka sellist asja nagu õige suitsusaun – näiteks lasi Kakuveski pererahvas mõne aasta eest ehitatud saunale panna kiltkivist katuse ja kütmise hoopis õue viia.

"Õuest on jah, sest siis esiteks on õuest lihtsam kütta, ei vea sinna sisse seda sodi, teiseks sauna eesruum jääb puhtaks. Mingil määral sinna tossu tuleb, aga ta on ikkagi puhas ruum," ütles Helika Pung.

Saunade loendaja Marko Puksingu sõnul on Eestis väga huvitavaid saunu. "Ega siis suitsusaun on väga vana ja arhailine ja must ja suitsune ja võib-olla 150 kuni 200 aastat vana. Aga on ka väga moodsaid ja just ehitatud saunu, kus on laevaplangust põrand, põrandasoojendus. Siis on tehtud veel eraldi kassiauk, et kass sisse pääseks – kõik selliseid asjad, mida vanasti ei osatud ettegi kujutada," rääkis Puksing.

Saunade üle lugemisega tulevad kaasa ka lood – mitte üksnes sauna saamislugu ja kombed vaid mõnikord ka päriselu traagika. Nii kuulub nüüd Kakuveski pererahva suitsusaun hoopis riigile, sest jääb ette Nursipalu harjutusala laiendusele.

"Minu mees on Võrumaalt pärit ja tema oli kindel, et Võrumaa mees on suitsusaunas sündinud ja suitsusaunas peab surema. Temal oli kindel soov omale see suitsusaun saada. Ja no lõpuks ta sai, aga nüüd jääb ta muidugi riigile, aga äkki saab tulevikus uue ehitada," ütles Helika Pung.

Saunade kokku lugemisel on selgeks saanud ka Eesti kõige kõrgemal asuv suitsusaun. See on Haanjamaal Papisöödu mäe nõlval, kust paistab muide ilusasti kätte ka Suur Munamägi ühes torniga ja sealsamas on saun, mis asub merepinnast 281 meetri kõrgusel.

Suitsusaunu on üles antud üle-Eesti ja ka väikesaartelt – näiteks Piirisaarelt loendati lausa kuus sauna. Kui esimesel loendusaastal saidki kirja eelkõige saunad, mis inimesed ise üles andsid, siis sel aastal tehakse ka välitöid.

"Need näevad välja nii, et ma sõidan ringi, mul on auto peal suur kiri, suitsusaunade loendus, ja sõidan õue. Kui seal on inimene, siis ütlen, kes ma olen, mis ma teen ja küsin kas ma võin sauna kirja panna," rääkis Puksing.

Jätkuvalt oodatakse kõiki ka ise oma või naabri suitsusaunast märku andma.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

