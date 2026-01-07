Tallinna linnavõim lükkab 100 miljoni eest investeeringuid edasi

Tallinna koalitsioonipartnerid Keskerakond ja Isamaa alustasid sel nädalal linna tänavuse eelarve kõnelusi ning juba on välja öeldud, et varem plaanitud investeeringute mahtu vähendatakse.

"Praegu on kavandatud investeeringuid ligikaudu 280 miljonit (eurot), kui mälu ei peta, ja sealt ligikaudu 100 miljonit peame edasi lükkama. Me ei ütle, et neid investeeringudi ei tehta, aga selleks, et oleks vastutustundlik eelarvepoliitika ja et mitte ainult järgmisel aastal ei teeks investeeringuid, vaid ka järgnevatel aastatel saaks investeeringuid teha, sest ka siis on vaja teha lasteaedu, mänguväljakuid, tänavaid, teid – selle jaoks tõmbame seekord tõenäoliselt investeeringute mahtu tagasi," lausus Järvan.

Küsimusele, kas võimuliit plaanib negatiivset eelarvet, vastas Järvan, et pigem lähevad need asjad, mille puhul enne valimisi lubati tänavu töösse minekut, ajatamisele.

"Lihtsustatult tuleks jagada investeeringud esteetikainvesteeringuteks, et asi näeks ilusam välja, ja millised on kriitilised investeeringud – kas on need näiteks viaduktid, sillad, mis on tõesti amortiseerunud, mille tuleviku elupikkust on juba praegu keeruline hinnata. Need asjad tuleb korda teha, ja koolimajad, kuhu lapsed enam ära ei mahu, neid tuleb suurendada. Need on vältimatud kulud ja nendega tuleb edasi minna," ütles Järvan.

"Võib-olla mõni rattatee (jääb ehitamata). Seal ei ole ainult iluduse teema, vaid (rattateed) võtavad sõiduradu ära, ja kus on keeruline öelda, et see teeb elu linlastele paremaks," lisas ta.

Konkreetse näitena tõi Järvan Põhja-Tallinnas Kalamajas asuva Salme tänava, mille rekonstrueerimise plaanidega alustati eelmise linnavalitsuse ajal.

"Salme tänav, kus keset päeva on ligikaudu 50 parkijat. Õhtul tulevad inimesed koju, parkimiskohti läheb oluliselt rohkem (vaja). Plaan oli rekonstrueerida Salme tänav niimoodi, et sinna alles jääb 24 parkimiskohta – poole vähem, kui on päeval parkijaid, rääkimata sellest, mis õhtul oli. Lahendust toona (nelikliidu ajal) ideoloogiliselt pakuti, et meie tahame rohealasid tänavale teha ja rattateid, siis teie, head kodanikud, kel on roheaiad, kus on õunapuu – võtke see õunapuu maha, tehke sinna parkimiskohta asemele. Mina ütleks, et see on täielik rohepesu – linn saab näidata, et oh kui rohelised me oleme, aga reaalsus on see, et kallid koduomanikud, võtke oma aiast lapp maad, asfalteerige see ära ja tehke parkimiskohad sinna, peaasi, et linn paistab roheline välja. Ma arvan, et see ei ole adekvaatne poliitika ja selle asja me lõpetame ära," rääkis Järvan.

Samas jätkatakse Peterburi tee rekonstrueerimisega, ütles Järvan.