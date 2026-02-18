X!

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale

Eesti
Hendrik Johannes Terras
Hendrik Johannes Terras Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras tegi Tallinnale ettekirjutuse, milles hoiatab Tallinna riigieelarvest tehtavate tasandusfondi ja tulumaksu eraldiste peatamisega kuni Tallinna linnavolikogu ei ole vastu võtnud linna eelarvestrateegiat aastateks 2026–2029.

Terrase saadetud ettekirjutuses tuuakse esile, et vastavalt  kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (KOKS) peab omavalitsus vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat hõlmava arengukava ja eelarvestrateegia vastu võtma enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist ja hiljemalt 30. novembriks. Tallinna linna 2026. aasta eelarve võttis volikogu aga seda nõuet eirates vastu tänavu 5. veebruaril ning ilma, et oleks eelnevalt heaks kiitnud linna eelarvestrateegiat aastateks 2026–2029.  

Edasi märgitakse ettekirjutuses, et kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) sätestab, et kui kohalik omavalitsus (KOVei ole tähtajaks eelarvestrateegia andmeid esitanud regionaal- ja põllumajandusministeeriumile, loetakse seda olukorda rikkumiseks, mille tagajärjena võib ministeerium rakendada KOFS-is sätestatud sanktsiooni ehk peatada tasandusfondi ja tulumaksu eraldiste ülekandmise seaduse nõudeid rikkunud KOV-ile.

Selle alusel tegigi Terras Tallinna linnavalitsusele ja linnavolikogule saadetud kirjas ettekirjutuse lõpetada rikkumine, mis tähendab, et volikogul tuleb hiljemalt kahe kuu jooksul ettekirjutuse saamisest arvates võtta vastu aastaid 2026–2029 hõlmav eelarvestrateegia.

 "Kui Tallinna Linnavolikogus ei ole määratud tähtajaks linna eelarvestrateegiat aastateks 2026–2029 vastu võetud, koostame vastavalt KOFS paragrahv 53 lõikele 2 käskkirja, millega peatatakse tasandusfondi ja tulumaksu ülekanded kuni rikkumine on kõrvaldatud ehk võetud vastu Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2026–2029," teatas Terras.

Keskerakonna ja Isamaa saadikutest koosneva Tallinna uue võimuliidu seaduserikkumisele, mis seisneb eelarvestrateegia kinnitamisega viivitamises, on tähelepanu juhtinud eelmine linnapea, praegune linnavolikogu liige Jevgeni Ossinovski (SDE).

Oma arupärimises linnapea Peeter Raudsepale viitas Ossinovski, et ilma kehtiva eelarvestrateegiata pole võimalik hinnata, millised mõjud on äsja kinnitatud 2026. aasta eelarves esitatud uutel püsikuludel linna pikaajalisele eelarveolukorrale.

"Kehtiva eelarvestrateegiata ei ole linnavolikogul võimalik hinnata, kas enam kui 60 miljonit täiendavaid püsikulusid, mida teie juhitud linnavalitsus on eelarvesse planeerinud, on pikemas perspektiivis jätkusuutlikud," seisab arupärimises.

Ettekirjutuses toodud selgituse kohaselt võimaldab KOFS juhul, kui KOV ettekirjutust ei täida, pidada ministri käskkirja alusel tasandusfondist ja tulumaksust ülekandmisele kuuluvatest summadest eelarveaasta jooksul kinni 10 protsenti KOV-ile iga-aastase riigieelarve seaduse alusel eraldatavatest eelarvete tasandusfondi vahenditest ja tulumaksuseaduse alusel kehtestatud KOV-ile tulumaksu kandmise korra kohaselt KOV-ile arvestatud tulumaksu summast.

Hinnanguliselt võib see summa olla 60-70 miljonit eurot.

Ministeeriumist selgitati kolmapäeval ERR-ile, et pärast ettekirjutuses antud tähtaja möödumist koostab minister käskkirja, mille nõuetekohase menetluse järel saab ministeerium ülekanded peatada. See ei tähenda siiski, et Tallinn rahast üldse ilma jääb, vaid see makstakse välja pärast rikkumise kõrvaldamist.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

kuulamissoovitus

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:55

Politsei ja Päästeamet rõdul suitsetamise keelu seadusesse kirjutamist ei poolda

12:55

VAATA OTSE | Slovakkia ja Saksamaa selgitavad OM-il esimese poolfinalisti Uuendatud

12:52

Ülevaade. Presidendid, klounid ja doping ehk Eesti dokiaasta 2025

12:50

ISW: Venemaa piirab Trumpi viha kartuses õhurünnakuid Uuendatud

12:50

Lavakunstikooli XXXII lend toob Rakveres lavale diplomitöö "Kõik on jokk, proua minister"

12:44

TÄNA OTSE | Laskesuusatamises jagatakse medaleid naiste teatesõidus

12:42

Galerii: viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas Andrus Kivirähk

12:37

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale

12:22

Spordimuuseumi kogud. Eesti sportlased läksid taliolümpiale Jaaksoni passidega

12:20

Raadiouudised (18.02.2026 12:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

17.02

Soome lahe jääolud on hakanud takistama Vene eksporti

17.02

Keskmine vanaduspension tõuseb aprillist 860 eurole

17.02

Muuseumid: koolid ei julge enam muuseumidesse tulla Uuendatud

04:55

"Kindralid" panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

07:20

Stellantis toob Euroopas tagasi diiselmootorid

17.02

"Impulss": vähihaige pärandas nädal enne surma kogu oma vara 20-aastasele noormehele

17.02

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13. Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:55

VAATA OTSE | Slovakkia ja Saksamaa selgitavad OM-il esimese poolfinalisti Uuendatud

12:44

TÄNA OTSE | Laskesuusatamises jagatakse medaleid naiste teatesõidus

12:22

Spordimuuseumi kogud. Eesti sportlased läksid taliolümpiale Jaaksoni passidega

12:20

VAATA OTSE | Pulles ja Kaasiku sõidavad sprinditeate finaalis Uuendatud

loe: kultuur

12:52

Ülevaade. Presidendid, klounid ja doping ehk Eesti dokiaasta 2025

12:50

Lavakunstikooli XXXII lend toob Rakveres lavale diplomitöö "Kõik on jokk, proua minister"

12:42

Galerii: viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas Andrus Kivirähk

09:50

Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominendid

loe: eeter

11:57

Noep: pärast Ukrainast saadud sõnumit on rumal teise koha üle kurvastada

11:17

Lia Virkus: potitäis suppi on kõige odavam viis süüa valmistada

09:33

Maratoni sõitnud kardioloog: kahel korral olen rajal inimest elustanud

08:43

Karolin Jürise kehadublant: tippratturina olen ma harjunud kukkuma

Raadiouudised

10:30

USA süüdistab Belgia valitsust juudiviha õhutamises

10:05

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

10:05

Raadiouudised (18.02.2026 09:00:00)

09:55

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased lõid püriidipõhise päikesepatarei

09:50

HEV-laste osalemist huvihariduslikes laagrites ei toetata piisavalt

17.02

Päevakaja (17.02.2026 18:00:00)

17.02

Piiri ööseks sulgemine on pannud Lõuna-Eesti osad ettevõtted sundseisu

17.02

Kooligruppide muuseumibroneeringud on märgatavalt vähenenud

17.02

Eesti toetab jätkuvalt Ukraina territoriaalse terviklikkuse põhimõtet

17.02

Ida-Viru kutsehariduskeskuses toimuvad eesti keele intensiivkursused

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo