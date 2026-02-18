Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras tegi Tallinnale ettekirjutuse, milles hoiatab Tallinna riigieelarvest tehtavate tasandusfondi ja tulumaksu eraldiste peatamisega kuni Tallinna linnavolikogu ei ole vastu võtnud linna eelarvestrateegiat aastateks 2026–2029.

Terrase saadetud ettekirjutuses tuuakse esile, et vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (KOKS) peab omavalitsus vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat hõlmava arengukava ja eelarvestrateegia vastu võtma enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist ja hiljemalt 30. novembriks. Tallinna linna 2026. aasta eelarve võttis volikogu aga seda nõuet eirates vastu tänavu 5. veebruaril ning ilma, et oleks eelnevalt heaks kiitnud linna eelarvestrateegiat aastateks 2026–2029.

Edasi märgitakse ettekirjutuses, et kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) sätestab, et kui kohalik omavalitsus (KOVei ole tähtajaks eelarvestrateegia andmeid esitanud regionaal- ja põllumajandusministeeriumile, loetakse seda olukorda rikkumiseks, mille tagajärjena võib ministeerium rakendada KOFS-is sätestatud sanktsiooni ehk peatada tasandusfondi ja tulumaksu eraldiste ülekandmise seaduse nõudeid rikkunud KOV-ile.

Selle alusel tegigi Terras Tallinna linnavalitsusele ja linnavolikogule saadetud kirjas ettekirjutuse lõpetada rikkumine, mis tähendab, et volikogul tuleb hiljemalt kahe kuu jooksul ettekirjutuse saamisest arvates võtta vastu aastaid 2026–2029 hõlmav eelarvestrateegia.

"Kui Tallinna Linnavolikogus ei ole määratud tähtajaks linna eelarvestrateegiat aastateks 2026–2029 vastu võetud, koostame vastavalt KOFS paragrahv 53 lõikele 2 käskkirja, millega peatatakse tasandusfondi ja tulumaksu ülekanded kuni rikkumine on kõrvaldatud ehk võetud vastu Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2026–2029," teatas Terras.

Keskerakonna ja Isamaa saadikutest koosneva Tallinna uue võimuliidu seaduserikkumisele, mis seisneb eelarvestrateegia kinnitamisega viivitamises, on tähelepanu juhtinud eelmine linnapea, praegune linnavolikogu liige Jevgeni Ossinovski (SDE).

Oma arupärimises linnapea Peeter Raudsepale viitas Ossinovski, et ilma kehtiva eelarvestrateegiata pole võimalik hinnata, millised mõjud on äsja kinnitatud 2026. aasta eelarves esitatud uutel püsikuludel linna pikaajalisele eelarveolukorrale.

"Kehtiva eelarvestrateegiata ei ole linnavolikogul võimalik hinnata, kas enam kui 60 miljonit täiendavaid püsikulusid, mida teie juhitud linnavalitsus on eelarvesse planeerinud, on pikemas perspektiivis jätkusuutlikud," seisab arupärimises.

Ettekirjutuses toodud selgituse kohaselt võimaldab KOFS juhul, kui KOV ettekirjutust ei täida, pidada ministri käskkirja alusel tasandusfondist ja tulumaksust ülekandmisele kuuluvatest summadest eelarveaasta jooksul kinni 10 protsenti KOV-ile iga-aastase riigieelarve seaduse alusel eraldatavatest eelarvete tasandusfondi vahenditest ja tulumaksuseaduse alusel kehtestatud KOV-ile tulumaksu kandmise korra kohaselt KOV-ile arvestatud tulumaksu summast.

Hinnanguliselt võib see summa olla 60-70 miljonit eurot.

Ministeeriumist selgitati kolmapäeval ERR-ile, et pärast ettekirjutuses antud tähtaja möödumist koostab minister käskkirja, mille nõuetekohase menetluse järel saab ministeerium ülekanded peatada. See ei tähenda siiski, et Tallinn rahast üldse ilma jääb, vaid see makstakse välja pärast rikkumise kõrvaldamist.