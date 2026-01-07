Riigi kaitseinvesteeringute keskuse uueks peadirektoriks saab Elmar Vaher

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) roll ja töömaht viimastel aastatel oluliselt kasvanud.

"RKIK on täna organisatsioon, mis juhib miljarditesse ulatuvaid kaitseinvesteeringuid ning mille meeskond on kiiresti kasvanud. Selles etapis vajab RKIK tõestatud võimekust juhtida suurt organisatsiooni läbi muutuste. Riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon tegi põhjaliku töö ja esitas Elmar Vaheri kui tugevaima kandidaadi, kellel on pikaajaline kogemus Eesti ühe suurima riigiasutuse reformimisel ja juhtimisel," ütles Pevkur.

Elmar Vaher töötas aastatel 2013–2023 politsei- ja piirivalveameti peadirektorina, juhtides Eesti ühe suurima avaliku sektori organisatsiooni ühendamist ja moderniseerimist. Tal on magistrikraad õigusteaduses ning ta on läbinud mitmeid tippjuhtidele suunatud koolitusi.

"RKIK vastutab otseselt maksumaksja raha kasutamise eest Eesti kaitsevõime kasvatamisel. Seetõttu on minu eesmärk lähtuda kaitseväe vajadustest ja olla usaldusväärseks partneriks ettevõtetele. RKIK-il on täna hoopis suurem vastutus kui mõne aasta eest – hankeid on rohkem, need on strateegiliselt kaalukamad ja ühiskonna ootused kõrgemad," ütles Elmar Vaher.

"Ma mõistan, et minu asumine sellisele vastutusrikkale kohale pälvib tähelepanu. Tippjuhtide komisjoni viis läbi põhjaliku konkursi, mis annab mulle kindlustunde, et minu senist tööd ja kogemust väärtustatakse ning olen valmis pühenduma täielikult Eesti kaitsevõime tugevdamisele," lisas Vaher.

RKIK on 2017. aastal loodud asutus, mis viib läbi kaitseministeeriumi valitsemisala hankeid ja arendab taristut. Keskuse eesmärk on tagada Eesti kaitsevõime arendamiseks mõeldud vahendite võimalikult tõhus ja läbipaistev kasutus.

Eelmise nädala reedel sai lõpu pikalt kestnud kohtuasi, kui riigikohus jättis muutmata endiste politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise kriminaalasjas, mis puudutas Heldnale politseipensioni määramist.

16. juunil välja kuulutatud esimene avalik konkurss uue RKIK-i juhi leidmiseks kukkus läbi. Kuigi seitsmest kandidaadist pääsesid vestlusvooru kolm inimest, ei leidnud komisjon nende seast sobivat kandidaati.

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk selgitas toona, et konkursi nurjumise põhjustasid kandidaadile esitatud segased nõuded.

Suve lõpus kuulutas riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus välja uue konkursi. Uuel konkursil kandideeris RKIK-i peadirektori ametisse 16 inimest.

RKIK-i endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar teatas juunis, et lahkub ametist. Tema viimane tööpäev oli 15. juulil. Kaitseinvesteeringute keskuse peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.