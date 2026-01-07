X!

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse uueks peadirektoriks saab Elmar Vaher

Eesti
{{1767794100000 | amCalendar}}
Elmar Vaher.
Elmar Vaher. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kaitseminister Hanno Pevkur nimetas riigikantselei juures tegutseva tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) uueks peadirektoriks Elmar Vaheri. Vaher osutus valituks avalikul konkursil ning asub ametisse esmaspäeval.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) roll ja töömaht viimastel aastatel oluliselt kasvanud.

"RKIK on täna organisatsioon, mis juhib miljarditesse ulatuvaid kaitseinvesteeringuid ning mille meeskond on kiiresti kasvanud. Selles etapis vajab RKIK tõestatud võimekust juhtida suurt organisatsiooni läbi muutuste. Riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon tegi põhjaliku töö ja esitas Elmar Vaheri kui tugevaima kandidaadi, kellel on pikaajaline kogemus Eesti ühe suurima riigiasutuse reformimisel ja juhtimisel," ütles Pevkur.

Elmar Vaher töötas aastatel 2013–2023 politsei- ja piirivalveameti peadirektorina, juhtides Eesti ühe suurima avaliku sektori organisatsiooni ühendamist ja moderniseerimist. Tal on magistrikraad õigusteaduses ning ta on läbinud mitmeid tippjuhtidele suunatud koolitusi.

"RKIK vastutab otseselt maksumaksja raha kasutamise eest Eesti kaitsevõime kasvatamisel. Seetõttu on minu eesmärk lähtuda kaitseväe vajadustest ja olla usaldusväärseks partneriks ettevõtetele. RKIK-il on täna hoopis suurem vastutus kui mõne aasta eest – hankeid on rohkem, need on strateegiliselt kaalukamad ja ühiskonna ootused kõrgemad," ütles Elmar Vaher.

"Ma mõistan, et minu asumine sellisele vastutusrikkale kohale pälvib tähelepanu. Tippjuhtide komisjoni viis läbi põhjaliku konkursi, mis annab mulle kindlustunde, et minu senist tööd ja kogemust väärtustatakse ning olen valmis pühenduma täielikult Eesti kaitsevõime tugevdamisele," lisas Vaher.

RKIK on 2017. aastal loodud asutus, mis viib läbi kaitseministeeriumi valitsemisala hankeid ja arendab taristut. Keskuse eesmärk on tagada Eesti kaitsevõime arendamiseks mõeldud vahendite võimalikult tõhus ja läbipaistev kasutus.

Eelmise nädala reedel sai lõpu pikalt kestnud kohtuasi, kui riigikohus jättis muutmata endiste politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise kriminaalasjas, mis puudutas Heldnale politseipensioni määramist.

16. juunil välja kuulutatud esimene avalik konkurss uue RKIK-i juhi leidmiseks kukkus läbi. Kuigi seitsmest kandidaadist pääsesid vestlusvooru kolm inimest, ei leidnud komisjon nende seast sobivat kandidaati.

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk selgitas toona, et konkursi nurjumise põhjustasid kandidaadile esitatud segased nõuded.

Suve lõpus kuulutas riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus välja uue konkursi. Uuel konkursil kandideeris RKIK-i peadirektori ametisse 16 inimest.

RKIK-i endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar teatas juunis, et lahkub ametist. Tema viimane tööpäev oli 15. juulil. Kaitseinvesteeringute keskuse peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.

Toimetaja: Marko Tooming, Johanna Alvin

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:56

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

18:50

Päevakaja (07.01.2026 18:00:00)

18:42

Mõnes Tallinna suurelamus on prügiuputus püsiv mure

18:38

Slot fännide kriitikast: raske vastu vaielda

18:36

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

18:29

Põhikoolilõpetajatel on sagedasim õppelünk eesti keele oskuses

18:25

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:25

Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

18:13

Kumu dokumentaali programmijuht: filmid peavad üllatama, mitte olema turvalised

18:12

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse uueks peadirektoriks saab Elmar Vaher Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

08:55

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

18:56

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

06.01

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

14:00

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla Uuendatud

06:56

WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

12:25

Parempoolsed soovivad alampalga kaotamist Uuendatud

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

06.01

Tahtekoalitsioon leppis kokku tugevates julgeolekutagatistes Ukrainale Uuendatud

06:24

Moskva kasuks spioneerinud CIA ekstöötaja Aldrich Ames suri vanglas

ilmateade

loe: sport

18:38

Slot fännide kriitikast: raske vastu vaielda

18:01

Rikberg tahab euromängus Aru platsile panna: eesmärk on edasipääs

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

loe: kultuur

18:36

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

18:25

Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

18:13

Kumu dokumentaali programmijuht: filmid peavad üllatama, mitte olema turvalised

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

loe: eeter

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

15:02

Virmaliste giid: üha rohkem kihlutakse tantsivate virmaliste all

12:54

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (07.01.2026 15:00:00)

14:30

Eesti võtab üle direktiivi, võimaldab blokeerida ajakirjanike vaigistamiseks esitatud hagi

14:20

Vaatlejate hinnangul seab Venezuelas toimunu ohtu ka Iraani liidrite positsiooni

12:20

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

10:55

Ministeerium kõrgtaseme keeleeksami tulemusi otseselt keelekursuste kvaliteediga ei seoks

10:50

Allikad: USA survestab Taanit, et too Gröönimaa ära müüks

10:45

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

10:40

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

09:25

Raadiouudised (07.01.2026 09:00:00)

06.01

Päevakaja (06.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo