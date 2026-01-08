X!

ERR Kiievis: Zelenski muudatused meeskonnas tekitavad küsimusi

Välismaa
Foto: SCANPIX/AFP
Välismaa

Uue aasta alguses otsustas Ukraina president Volodõmõr Zelenski läbi raputada valitsuse ja jõustruktuuride juhtkonna. Mõned tema otsused jäid arusaamatuks nii ekpertidele kui ka tavalistele inimestele.

Endine Ukraina sõjaluure ülem Kõrõlo Budanov on Ukrainas üks populaarsemaid inimesi. Paljud peavad teda Volodõmõr Zelenski võimalikuks konkurendiks tulevastel presidendivalimistel, mis peaks toimuma peale sõja lõppu. Teisel jaanuaril määras president Zelenski ta oma kantselei juhiks. Opositsioon näeb selles otsuses presidendi soovi neutraliseerida ühte oma konkurenti.

"Ta tahab kasutada härra Budanovi mainet ja usaldust, et näidata – vaadake, see on minu mees. See on tõsine väljakutse härra Budanovile, kuidas säilitada oma maine ja usaldus ning mitte muutuda tavaliseks bürokraadiks Zelenski meeskonnas," ütles Ukraina parlamendisaadik Rostislav Pavlenko.

Analüütik Mõhhailo Samus näeb Budanovi määramises positiivseid külgi. "Kindral Budanov hakkab vastutama reformide koordineerimise eest. Meil on vaja palju muuta. Et Ukraina püsiks, on vaja tegeleda mobilisatsiooni, deserteerimise ja kõikide muude probleemidega sõja juhtimises," sõnas Samus

Denõss Šmõhal sai pool aastat tagasi peaministrist kaitseministriks. Nüüd peaks temast saama energeetikaminister German Galištšenko asemel, kes poolteist kuud tagasi saadeti erru korruptsiooniskandaali tõttu.

"Pole saladus, et meil on suur personalipuudus. Inimesi, kellel on juhtimiskogemus, segatakse nagu mängukaarte, sest president toetub ainult teatud ringkonnale," rääkis Ukraina julgeoleku ja koostöökeskuse tegevdirektor Dmõtro Žmailo.

Uueks kaitseministriks saab praegune digiminister Mõhhailo Fjodorov – noor, energiline ja ambitsioonikas inimene.

"Kui ta tahab muuta kaitseministeeriumi koordineerimiskeskuseks, mille abil viiakse sõjategevuses ellu tehnoloogilisi muutusi, siis tal on vaja noori kindraleid kaitseväe juhtkonda ehk oma meeskonda. Ma pole kindel, et kaitseväe juhataja Sõrskõi on valmis Fjodorovi poolt pakutavateks muutusteks," ütles Mõhhailo Samus.

Ukraina julgeolekuteenistuse juht Vassõl Maljuk kirjutas selle nädala alguses presidendi survel lahkumisavalduse. Selle peab heaks kiitma parlament. Ka parlament peab nõustuma presidendi ettepanekuga uue juhi ametisse määramisega.

"Kui Maljuk saadetakse lõpuks erru, siis võib tekkida olukord, kus president saab määrata ajutise kohusetäitja oma määrusega. See on aga omaette küsimus, kas parlamendis on nii palju hääli, et Maljuk erru saata," ütles Rostislav Pavlenko.

Kõiki personalimuutuseid seletab president vajadusega tugevdada Ukraina positsiooni, mida iganes see ei tähendaks. Tavalised ukrainlased ei viitsi presidendi personalipoliitikasse süveneda.

"Tähendab, kõik saab korda. Nii peabki," ütles kiievlane Volodõmõr.

"Me usume meie presidenti ja meie valitsusse ja toetame neid. Ja usume sõjaväkke. Ma arvan, et midagi halba ta meile ei taha," lisas Oleksii.

Larissa suhtub aga muutustesse negatiivselt. "Nad on edukad juhid, kaitseväelased samuti. Tormi ajal kaptenit ei vahetata," ütles ta.

Me läheme Kiievist rindele segaste tunnetega. President Zelenski määrab uusi ministreid, kõnelused lääne partneritega jätkuvad, aga rahu perspektiivid on sama udused, nagu Kiievi ilm neljapäeval.

President Zelenski sõnul jääb kaitseväe juhataja kindral Sõrski praegu ametisse.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:44

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

21:58

ETV spordisaade, 8. jaanuar

21:47

ERR Kiievis: Zelenski muudatused meeskonnas tekitavad küsimusi

21:39

Pohlak Tre raadio müügist: ainult raadiojaamana tegutseda on keeruline

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:28

Galerii: lennusadamas teisaldatakse jäätumise ja tuule tõttu põhja vajunud laevu

21:26

Reedel võib esineda pinnatuisku

21:10

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

21:04

EVEA juht: inimesed kasutavad haiguslehti puhkuse pikendamiseks

21:00

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15:30

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

09:55

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

06:24

Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

16:36

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

04:39

Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse

16:29

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

09:12

USA-s Minnesotas lasi immigratsiooniametnik maha naise

21:00

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:44

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

21:58

ETV spordisaade, 8. jaanuar

21:10

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

20:35

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

loe: kultuur

20:55

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

18:55

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

18:54

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

15:33

Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

loe: eeter

14:57

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

12:12

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

12:09

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

10:53

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

17:20

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

17:05

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

15:35

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

15:20

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

15:20

Raadiouudised (08.01.2026 15:00:00)

13:05

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

12:50

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

12:40

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

12:40

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo