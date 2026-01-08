ERR Kiievis: Zelenski muudatused meeskonnas tekitavad küsimusi

Uue aasta alguses otsustas Ukraina president Volodõmõr Zelenski läbi raputada valitsuse ja jõustruktuuride juhtkonna. Mõned tema otsused jäid arusaamatuks nii ekpertidele kui ka tavalistele inimestele.

Endine Ukraina sõjaluure ülem Kõrõlo Budanov on Ukrainas üks populaarsemaid inimesi. Paljud peavad teda Volodõmõr Zelenski võimalikuks konkurendiks tulevastel presidendivalimistel, mis peaks toimuma peale sõja lõppu. Teisel jaanuaril määras president Zelenski ta oma kantselei juhiks. Opositsioon näeb selles otsuses presidendi soovi neutraliseerida ühte oma konkurenti.

"Ta tahab kasutada härra Budanovi mainet ja usaldust, et näidata – vaadake, see on minu mees. See on tõsine väljakutse härra Budanovile, kuidas säilitada oma maine ja usaldus ning mitte muutuda tavaliseks bürokraadiks Zelenski meeskonnas," ütles Ukraina parlamendisaadik Rostislav Pavlenko.

Analüütik Mõhhailo Samus näeb Budanovi määramises positiivseid külgi. "Kindral Budanov hakkab vastutama reformide koordineerimise eest. Meil on vaja palju muuta. Et Ukraina püsiks, on vaja tegeleda mobilisatsiooni, deserteerimise ja kõikide muude probleemidega sõja juhtimises," sõnas Samus

Denõss Šmõhal sai pool aastat tagasi peaministrist kaitseministriks. Nüüd peaks temast saama energeetikaminister German Galištšenko asemel, kes poolteist kuud tagasi saadeti erru korruptsiooniskandaali tõttu.

"Pole saladus, et meil on suur personalipuudus. Inimesi, kellel on juhtimiskogemus, segatakse nagu mängukaarte, sest president toetub ainult teatud ringkonnale," rääkis Ukraina julgeoleku ja koostöökeskuse tegevdirektor Dmõtro Žmailo.

Uueks kaitseministriks saab praegune digiminister Mõhhailo Fjodorov – noor, energiline ja ambitsioonikas inimene.

"Kui ta tahab muuta kaitseministeeriumi koordineerimiskeskuseks, mille abil viiakse sõjategevuses ellu tehnoloogilisi muutusi, siis tal on vaja noori kindraleid kaitseväe juhtkonda ehk oma meeskonda. Ma pole kindel, et kaitseväe juhataja Sõrskõi on valmis Fjodorovi poolt pakutavateks muutusteks," ütles Mõhhailo Samus.

Ukraina julgeolekuteenistuse juht Vassõl Maljuk kirjutas selle nädala alguses presidendi survel lahkumisavalduse. Selle peab heaks kiitma parlament. Ka parlament peab nõustuma presidendi ettepanekuga uue juhi ametisse määramisega.

"Kui Maljuk saadetakse lõpuks erru, siis võib tekkida olukord, kus president saab määrata ajutise kohusetäitja oma määrusega. See on aga omaette küsimus, kas parlamendis on nii palju hääli, et Maljuk erru saata," ütles Rostislav Pavlenko.



Kõiki personalimuutuseid seletab president vajadusega tugevdada Ukraina positsiooni, mida iganes see ei tähendaks. Tavalised ukrainlased ei viitsi presidendi personalipoliitikasse süveneda.

"Tähendab, kõik saab korda. Nii peabki," ütles kiievlane Volodõmõr.

"Me usume meie presidenti ja meie valitsusse ja toetame neid. Ja usume sõjaväkke. Ma arvan, et midagi halba ta meile ei taha," lisas Oleksii.

Larissa suhtub aga muutustesse negatiivselt. "Nad on edukad juhid, kaitseväelased samuti. Tormi ajal kaptenit ei vahetata," ütles ta.

Me läheme Kiievist rindele segaste tunnetega. President Zelenski määrab uusi ministreid, kõnelused lääne partneritega jätkuvad, aga rahu perspektiivid on sama udused, nagu Kiievi ilm neljapäeval.

President Zelenski sõnul jääb kaitseväe juhataja kindral Sõrski praegu ametisse.