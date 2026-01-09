EL-i riigid kiitsid Mercosuri vabakaubandusleppe heaks

Lepingu heakskiitmiseks oli vaja vähemalt 15 riigi toetust, mis esindavad vähemalt 65 protsenti EL-i elanikkonnast.

Prantsusmaa, Poola, Austria, Iirimaa ja Ungari olid leppe vastu, Belgia jäi erapooletuks, kirjutab Politico.

Väljaandega rääkinud anonüümsust palunud diplomaatide kinnitusel kiitsid EL-i suursaadikud heaks ka täiendavad põllumajandusturu kaitsemeetmed, mis rakenduvad juhul, kui import Brasiiliast, Argentinast, Paraguayst ja Uruguayst peaks hüppeliselt kasvama.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen läheb järgmisel nädalal Paraguaysse lepet allkirjastama.

Kui von der Leyen ja Mercosuri esindajad on leppe allkirjastanud, läheb tekst hääletusele Euroopa Parlamenti. Kuna leppe teatud osad väljuvad kaubanduspoliitika raamest, vajavad need heakskiitu ka EL-i liikmesriikide parlamentides.

Läbirääkimised leppe üle on kestnud 25 aastat. Ratifitseerimise korral hõlmaks see 780 miljoni inimesega turgu ja ligikaudu veerandit maailma sisemajanduse koguproduktist.

2025. aastal tegi EL leppesse muudatusi, et eraldada miljardeid eurosid toetusteks põllumeestele, kes pelgavad Lõuna-Ameerika impordi mõju.

Lepe kaotaks 15 aasta jooksul tollimaksud peaaegu kõigile EL-i ja viie Mercosuri riigi – Brasiilia, Argentina, Uruguay, Paraguay ja Boliivia – vahel liikuvatele kaupadele.

Lepingu allkirjastamine toimub 17. jaanuaril

Argentiina välisministeerium teatas reedel, et Mercosuri riigid allkirjastavad 17. jaanuaril Euroopa Liiduga kaua oodatud kaubandusleppe.

"Pärast enam kui 30 aastat kestnud läbirääkimisi allkirjastame 17. jaanuaril Paraguays kahe bloki vahelise ajaloolise ja äärmiselt ambitsioonika leppe," ütles Argentiina välisminister Pablo Quirno ministeeriumi avalduses.

Tsahkna: Euroopa otsusega luuakse maailma suurim vabakaubanduspiirkond

"See on mitmes mõttes ajalooline hetk – need läbirääkimised algasid juba 1999. aastal ehk rohkem kui 25 aastat tagasi ning selle otsusega luuakse järgmisel esmaspäeval Paraguays maailma suurim vabakaubanduspiirkond, kuhu kuulub ka Eesti," ütles välisminister Margus Tsahkna (E200).

Ministri sõnul kindlustab see Eesti majandusjulgeolekut ja annab ettevõtjatele võimaluse siseneda Ladina-Ameerika turule senisest palju soodsamatel tingimustel.

"Erinevate analüüside kohaselt võib lepingu tulemusel Eesti eksport Mercosuri riikidesse kasvada ligi kaheksa protsenti. Sama oluline on ka teisene kasu – kui meie kaubanduspartneritel Euroopas läheb tänu ekspordikasvule hästi, siis võidab sellest ka Eesti majandus," sõnas Tsahkna.

Eelmisel aastal avaldatud Euroopa Komisjoni raporti järgi kasvas kaupade eksport riikidesse, millega Euroopa Liidul on sõlmitud vabakaubandusleping, 2024. aastal kaks korda rohkem kui riikidesse, millega selliseid lepinguid ei ole. Teenuste puhul on vahe ligi kolmekordne ning sama muster on näha ka põllumajandussaaduste puhul.

"Euroopa Liidu põllumajandustoodete eksport kasvab järjekindlamalt ja kiiremini nendel turgudel, kus tollimakse on lepingutega alandatud või kaotatud. See tõstab Euroopa ning sealhulgas Eesti põllumeeste konkurentsivõimet võrreldes riikidega, kellega Euroopa Liidul selliseid lepinguid ei ole," ütles Tsahkna.

Välisministeerium rõhutas, et põllumajandussektorile, mis on olnud selle lepingu juures kõige tundlikum teema, on Euroopa Liit loonud tugevad kaitsemehhanismid.

Euroopa Parlament ja liikmesriigid on kiitnud heaks uued, kiiremini rakendatavad turukaitsemeetmed, mis võimaldavad vajadusel ajutiselt peatada tariifisoodustused tundlikes sektorites nagu veiseliha, linnuliha ja suhkur. See on ministeeriumi sõnul turvavõrk, mis tagab, et Euroopa põllumees ei jää globaalses konkurentsis üksi.

Kaubanduse vaheleping hakkab esialgu kehtima eraldi, kuid see asendatakse peale liikmesriikide ratifitseerimist partnerluslepinguga, mis käsitleb lisaks kaubandusele ka poliitilist koostööd erinevates valdkondades, näiteks julgeolek, kestlik areng ja teaduskoostöö.

Eesti valitsus otsustas 13. novembril toetada Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel sõlmitava partnerlus- ja kaubanduslepingu allkirjastamist.

Mercosur on Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturg – 1991. aastal loodud Lõuna-Ameerika kaubandusblokk. Selle liikmed on Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay. Koos moodustavad Mercosuri riigid maailma suuruselt kuuenda majanduse ning neis elab kokku 270 miljonit inimest.