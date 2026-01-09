X!

Halduskohus peatas osaliselt soostamistööd Kikepera looduskaitsealal

Tööd Kikepera kaitsealal.
Tööd Kikepera kaitsealal. Autor/allikas: ERR
Tallinna halduskohus rahuldas Kikepera looduskaitsealal metsakinnistut omavate HMG Invest ja Holding OÜ ja OÜ Metsakohin esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt, keelates kohtumenetluse lõpuni Kikepera ala ja Soomaa rahvuspargi soostamistööde ehitusprojekti alusel kaebajate kinnistule lähimal alal veetaset tõstvate tööde tegemise.

Lisaks kohustas kohus projekti elluviimise eest vastutavat Sihtasutust Eestimaa Looduse Fond paigaldama kaebajate kinnistule veetaseme seirepunkti, teatas kohus.

Kaebajad on Kikepera looduskaitsealal asuva kinnistu omanikud. Nende kinnistu jääb osaliselt ühele viiest alast, kus projekti järgi tehakse loodusliku veerežiimi taastamistöid, sealhulgas suletakse olemasolevaid kuivenduskraave.

Kohus leidis, et kuigi projektis on kirja pandud, et taastamistööd ei avalda mõju kaebajate kinnistule, on kirja pandud järeldused võrdlemisi napisõnalised ega sisalda põhjalikumat mõjude analüüsi. Kohtu hinnangul ei ole praeguses menetlusstaadiumis võimalik mõju kaebajate kinnistule välistada.

Kaebajad taotlesid esialgse õiguskaitse korras tööde peatamist suuremal alal, mis ümbritseb nende kinnistut. Kohus leidis, et olemasolevate andmete põhjal kaugemal tehtavad tööd kaebajate kinnistu veetaset tõenäoliselt ei mõjuta. Samas, kuna maa- ja ruumiamet möönis lähima taastamisala puhul teatud mõju võimalikkust, pidas kohus põhjendatuks keelata kohtumenetluse ajaks seal veetaseme tõstmisele suunatud tööd. Kohus selgitas, et lubatud on projekti alusel tehtavad tööd, mis ei tõsta veetaset, näiteks taastamistööde huvides vajalik raie.

Kuna mõju ulatus ei ole praeguses menetlusstaadiumis veel selge, pidas kohus ettevaatuspõhimõttest lähtudes põhjendatuks kohustada Eestimaa Looduse Fondi korraldama kaebajate kinnistul veetaseme seiret ja jagama seireandmeid kaebajatega. Veetaseme seire esialgse õiguskaitse korras tööde peatamise asemel pakkus 8. jaanuaril toimunud eelistungil välja Eestimaa Looduse Fond ise.

Vaidluse all on "Kikepera looduskaitseala ja Soomaa rahvuspargi veerežiimi taastamiskava" ja ehitusprojekt "Kikepera looduskaitseala ja Soomaa rahvuspargi veerežiimi taastamistööd". Projekt on kooskõlastatud keskkonnaameti ning maa- ja ruumiametiga, elluviimise eest vastutavad Eestimaa Looduse Fond, riigimetsa majandamise keskus ja Tartu Ülikool.

Kohus peatas mullu 10. detsembril ajutiselt 30 päevaks taastamiskava ja ehitusprojekti 3. peatüki elluviimise täies ulatuses, kuid tühistas reedel tehtud määrusega varem kohaldatud esialgse õiguskaitse.

Määruse peale saab esitada määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

