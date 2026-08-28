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Kikepera looduskaitsealal jätkuvad vahepeal katkenud taassoostamistööd

Eesti
Kikepera looduskaitseala.
Kikepera looduskaitseala. Autor/allikas: ERR
Eesti

Pärnumaal Kikepera looduskaitsealal jätkub vahepeal seisma jäänud soometsade taastamistöö. Eestimaa Looduse Fond tahab töödega lõpule jõude veel enne talve tulekut.

Möödunud aasta sügisel Kikepera looduskaitsealal alanud soometsade taastamistöid on mitu korda peatatud, sest tööd kaevati kohtusse ja vald nõudis töödeks ka ehitusluba. Lisaks kehtis alal vahepeal pesitsusrahu.

Juuni lõpus loobus vald ehitusloa nõudmisest ja osal alast sai läbi ka pesitsusrahu. Nii sai Eestimaa Looduse Fond augustis töödega jätkata.

"Töödega nüüd taas alustati peale pesitsusrahu 10. augustil, aga osadel aladel on endiselt veel looduskaitselised piirangud peal kuni augusti lõpuni, nii et töötanud on üks ekskavaator ja suletud on siis kuus kilomeetrit kraave 131-st. Et töö vaikselt on alanud ja septembris tuleb nagu alale rohkem masinaid tegema," rääkis Eestimaa Looduse Fondi kaasprojektijuht Jüri-Ott Salm.

Salm loodab, et suurem osa Kikepera soometsade taastamistöödest võiks valmis saada enne lume tulekut. Töödesse tekkinud pausi tõttu oli vahepeal oht, et jäädakse ilma eurorahast, kuid Salmi sõnul õnnestus projekti kuni kevadeni pikendada.

"Rahastaajaga on olnud arutelu, kas on võimalik projektilepingut pikendada ja projektilepingut me saime nüüd pikendada kuni maikuuni ehk et me saame ka teostust teha siis kaitsealal märtsi keskpaigani, mil hakkab jälle linnurahu pihta."

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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