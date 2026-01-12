X!

Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab riigieelarve raha kasutamata jätmist

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab esmaspäeval kell 13.15 algaval avalikul istungil riigikontrolli kontrolliaruannet "Riigieelarve raha kasutamata jäämise põhjused ja mõju ning raha kasutamine järgmisel eelarveaastal". Istungit saab vaadata ERR-i portaalist.

Komisjoni istungile on kutsutud riigikontrolör Janar Holm, riigikontrolli peakontrolör Märt Loite ja vanemaudiitor Ermo Liedemann ning rahandusministeeriumi, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

