X!

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

Eesti
Eesti-Vene piir
Eesti-Vene piir Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

Siseministeerium kehtestas eelmisel nädalal Eestisse sissesõidu keelu 261 Venemaa kombatandile, kes on osalenud Ukraina-vastases agressioonis.

Siseminister Igor Taro (Eesti 200) sõnas, et kehtestatud keelud on vältimatud, sest Ukrainas Putini nimel julmusi korda saatnud inimestel ei ole asja vabasse maailma.

"Nende puhul pole kahtlustki, et tegemist on Euroopa-vaenulikult meelestatud isikutega. Neil on lahingukogemus, sõjaline väljaõpe ning sageli ka potentsiaalne varasem kuritegelik taust. Lisaks on nad psüühiliselt traumeeritud. Neist lähtuv oht ei ole teoreetiline – see hõlmab nii võimalikku Vene eriteenistuste ülesannete täitmist kui ka osalemist organiseeritud kuritegevuses," ütles Taro.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik lisas, et mainitud keelud on alles esimesed ja neid tuleb kindlasti veel.

Otsus sissesõidukeelud kehtestada ei sündinud üleöö. Teema üle arutati esimest korda laiemalt 2025. aasta suvel Eestis toimunud Põhja- ja Baltimaade siseministrite kohtumisel. Sealt edasi on Eesti Kaasiku sõnul küsimust korduvalt tõstatanud ja sisuliselt käsitlenud ka erinevates Euroopa Liidu formaadis aruteludes.

"Loodame, et Eesti algatusele järgnevad peagi ka teised riigid. Esmatähtis on luua ühtne Schengeni-ülene must nimekiri ning kehtestada keeld Schengeni viisade ja EL-i elamislubade väljastamiseks kõigile tuvastatud Venemaa eks-kombatantidele," rääkis Kaasik.

Venemaa relvastatud agressioonis on osalenud hinnanguliselt kuni 1,5 miljonit Venemaa kodanikku, kellest ca 640 000 on jätkuvalt rindel.

Siseministeeriumi teatel saavutas Venemaal vägivalla kasutamisega seotud tõsiste kuritegude koguarv 2025. aasta esimesel poolel 15 aasta kõrgeima taseme. Registreeriti üle 333 000 sellise kuriteo ning osaliselt on see tõus seotud varem süüdimõistetud kurjategijate massilise tagasipöördumisega rindelt, märkis ministeerium.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:10

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

10:10

Lasketiire on vähe, aga juurde neid ei rajata

10:10

Dagens Nyheter soovitab Põhjamaadel kaaluda tuumarelva omandamist

10:08

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

10:06

Ekspress Grupi digitellimuste hulk kasvas aastaga seitse protsenti

10:04

Liisa Pakosta: narkoärikad peavad saama karmilt karistatud

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

09:44

Teern säras koduklubi eest kübaratrikiga

09:40

Uus standard toob poekülastajate sekka tehisintellekti agendid

09:36

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11.01

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

11.01

Meedia: Valges Majas kaalutakse võimalusi Iraani ründamiseks

11.01

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda

11.01

Iraan ähvardab rünnata Iisraeli ja USA sõjaväebaase

11.01

Saksamaa muuseumist leiti üle 80 aasta kadunud teos "Läti tüdruk"

ilmateade

loe: sport

10:08

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

09:44

Teern säras koduklubi eest kübaratrikiga

09:16

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

08:59

Mai Narva pälvis kiirmale EM-il neljanda koha

loe: kultuur

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

09:21

Keeleminutid. Üleminek eestikeelsele õppele: kui sõnad ei kõnele

08:49

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

08:00

Minu elu muutnud raamat | Emili Rohumaa ja Betti Alveri looming

loe: eeter

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

11.01

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

11.01

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (12.01.2026 09:00:00)

11.01

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo