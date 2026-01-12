Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

Siseministeerium kehtestas eelmisel nädalal Eestisse sissesõidu keelu 261 Venemaa kombatandile, kes on osalenud Ukraina-vastases agressioonis.

Siseminister Igor Taro (Eesti 200) sõnas, et kehtestatud keelud on vältimatud, sest Ukrainas Putini nimel julmusi korda saatnud inimestel ei ole asja vabasse maailma.

"Nende puhul pole kahtlustki, et tegemist on Euroopa-vaenulikult meelestatud isikutega. Neil on lahingukogemus, sõjaline väljaõpe ning sageli ka potentsiaalne varasem kuritegelik taust. Lisaks on nad psüühiliselt traumeeritud. Neist lähtuv oht ei ole teoreetiline – see hõlmab nii võimalikku Vene eriteenistuste ülesannete täitmist kui ka osalemist organiseeritud kuritegevuses," ütles Taro.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik lisas, et mainitud keelud on alles esimesed ja neid tuleb kindlasti veel.

Otsus sissesõidukeelud kehtestada ei sündinud üleöö. Teema üle arutati esimest korda laiemalt 2025. aasta suvel Eestis toimunud Põhja- ja Baltimaade siseministrite kohtumisel. Sealt edasi on Eesti Kaasiku sõnul küsimust korduvalt tõstatanud ja sisuliselt käsitlenud ka erinevates Euroopa Liidu formaadis aruteludes.

"Loodame, et Eesti algatusele järgnevad peagi ka teised riigid. Esmatähtis on luua ühtne Schengeni-ülene must nimekiri ning kehtestada keeld Schengeni viisade ja EL-i elamislubade väljastamiseks kõigile tuvastatud Venemaa eks-kombatantidele," rääkis Kaasik.

Venemaa relvastatud agressioonis on osalenud hinnanguliselt kuni 1,5 miljonit Venemaa kodanikku, kellest ca 640 000 on jätkuvalt rindel.

Siseministeeriumi teatel saavutas Venemaal vägivalla kasutamisega seotud tõsiste kuritegude koguarv 2025. aasta esimesel poolel 15 aasta kõrgeima taseme. Registreeriti üle 333 000 sellise kuriteo ning osaliselt on see tõus seotud varem süüdimõistetud kurjategijate massilise tagasipöördumisega rindelt, märkis ministeerium.