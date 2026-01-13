X!

Kruuse: vaatamata heale tahtele, jooksis Terras reformi teatud etappidest ette

Foto: Ken Mürk/ERR
Riigikogu maaelu komisjon arutas teisipäeval regionaalminister Hendrik Terrase ühistranspordireformi kava, mis tooks kaasa tasulise bussisõidu nii õpilastele kui ka pensionäridele. Omaosalus aitaks analüüsida liinivõrgu muudatusi. Koalitsioonipartneri Reformierakonna hinnangul alustakse reformi valest otsast.

Regionaalministeeriumi hinnagul on ühistranspordikorraldus oma aja ära elanud, sest autode arvelt pole busside ja rongide kasutamine suurenenud. Ühistranspordi dotatsioon aga iga aastaga kasvab. Terras pakkus, et maakonnabussides tasuta sõitnud pensionärid ja lapsed peaksid reformi jõustumisel ostma 15–20-eurose kuukaardi või üksikpileti.

"Igal aastal on siis riigieelarvest täiendavalt umbes kümme miljonit eurot selle liinivõrgu hoidmiseks raha kulunud. Tegelikult laiem küsimus ongi, et kas me hoiame seda võrku sellisena üleval, kas me tahame muuta mugavamaks ja lihtsamaks ning kui me tahame muuta mugavamaks ja lihtsamaks, siis on vaja süsteemi tuua täiendavalt raha. Sooduspileti tagasitulemine õpilastele või pensionäridele oli üks ettepanek, mida me hakkame siis tegelikult arutama omavalitsuste ja ühistranspordikeskustega," lausus regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantsler Sigrid Soomlais.

Piletiga reismine annaks ühistranspordi olukorrast ülevaate ja aitaks seejärel liinivõrku kaasajastada, on Terrase seisukoht. Omaosaluse suurendamine tooks aga juurde kõigest kolm miljonit eurot.

"See ongi tegelikult maksumaksja ja maksumaksjate esindajate otsustuse asi, et kui palju eelarvest sinna juurde pannakse. Praegu kogu ühistranspordi doteerimine moodustab kuskil 170 miljonit, millest siis bussitranspordi osa on 70 miljoni juures ja tõepoolest, need on suured summad. Tõsi on see, et paari miljoni pärast kehtestada pilet kõige nõrgematele sotsiaalsetele gruppidele ei ole mõistlik. Ma arvan, et vaatamata ministri heale tahtele jooksis ta reformi teatud etappidest ette," sõnas riigikogu maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse (RE).

Kruuse sõnul tuleks reformis alustada ühtse üle Eestilise piletisüsteemi juurutamisega. EKRE-sse kuuluva Siim Pohlaku hinnangul tahetakse reformiga lihtsalt osa bussühendustest ära kaotada.

"Tegelikult meil juba ju maksustatakse inimeste liikumist automaksuga, alles hiljuti see tehti ja nüüd maapiirkondade elanikud saavad nii-öelda ühe maksu veel. See pole küll maksu nime all, aga nad hakkavad maksma taas oma ühistranspordi eest, mis sõidab niigi hõredalt ja on raskesti kätte saadav. Nii et ma arvan, et seeteeb veel halvemaks nende rühmade liikuvuse," ütles riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Siim Pohlak (EKRE).

Toimetaja: Johanna Alvin

Kruuse: vaatamata heale tahtele, jooksis Terras reformi teatud etappidest ette

