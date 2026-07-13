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Rannakalurid ägavad kasvava bürokraatia all

Eesti
Juminda kalurikülas
Juminda kalurikülas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Rannakalurid ägavad järjest suurema bürokraatia all. Nüüd on Euroopa Komisjonil kavas rakendusmäärus, millega keeratakse veelgi vinti peale saagi kaalumise ja püügipäeviku pidamise reeglitele ning rannakalureid võib veel sagedamini ette teatamata kontrollida.

Näiteks näeb määrus ette, et koguda ja säilitada tuleb täiendavaid andmeid keskmiste netokaalude, standardiseeritud kastide või konteinerite, kaalumiskohtade ning vee ja jää mahaarvamiste kohta. Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel. Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik, sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamerasilma all.

Kalur Arne Taggo tunnistas, et ei saa aru, milleks seda vaja on. Määruses pannakse ühte patta nii Läänemerel püüdvad suured traallaevad kui mikroettevõtjatest rannakalurid.

Taggo tõi näite, kus kalurid peavad tulevikus hakkama juba merel silma järgi mõõtma kalakogust ja andma sellest teada enne randumist. Kogusega eksimine  päädib väärteomenetlusega.

"Me siis visuaalselt peame hindama kala kogust paadis, on ta siis viis kilo või kümme kilo, sada kilo või tonn. Ja kui me silmaga hindamisel ei mahu piirmääradesse, siis alustatakse meil väärteomenetlust. Kui meil kai peal peab olema kaal kontrollitud, siis ühegi inimese silmad ei ole kalibreeritud ja taadeldud. Ja selle alusel hakatakse siis väärteomenetlusi korraldama," rääkis Taggo.

"Päädib see sellega, et kui meil on kaks või enam rikkumist, võetakse meil ära püügiõigused, pannakse laevad seisma ja viiakse registrist välja," lisas kalur.

Valdavalt mikroettevõtjatena tegutsevad rannakalurid kurdavad ka lisakulude üle, mis iga uue regulatsiooniga kaasnevad. Näiteks ei ole selge, kes paigaldab ja hakkab vastutama sadamatesse paigaldatavate kaamerate eest. Nendest kuludest ei räägi keegi, ütles Taggo.

"Võtame näiteks kaalu taatlemine. See on iga-aastane protseduur, taatlemistunnistus kehtib üks aasta. Kuue aasta jooksul on kaalu taatlemise hind kasvanud 86 eurolt ligi 400 euro peale. Kuue aastaga! See on selle eest, et keegi lööb sulle templi peale, et mul oleks keskkonnaametile võimalik esitada dokument. Üks A4 dokument maksab mul 400 eurot," lausus Taggo.

Lisaks kaalu taatlemisele peavad kalurid hakkama säilitama kolme aasta jooksul sellega seotud andmeid.

"Nüüd järsku ühel koosolekul tuldi välja, et igal kaluril peaks olema ruuduline vihik ostetud poest, kus me peaksime märkima kaalu andmed ja mida me oleme kohustatud säilitama kolm aastat. Igaks juhuks. Et järsku kaalu taatlemise andmed lähevad kaduma. Meie jaoks on ta halenaljakas, aga nad kirjutavad selle seadusesse ja siis ei ole enam naljakas!"

Kalurid ei mõista, miks peab Eestis kõik määruses paika pandu üle võtma.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna nõunik Kaire Märtin ütles, et ehkki Eesti jäi hääletamisel erapooletuks, hakkab rakendusmäärus teiste liikmesriikide toel kehtima. Märtini sõnul tulenevad uued regulatsioonid Euroopa Kontrollikoja 2021. aastal tehtud kaalumise uuringust, mis näitas suuri ebatäpsusi kaalumisel.

"Ja mis viis järgmise hüpoteesini, et järelikult ka kõik püügiandmed on sellest lähtuvalt valed. Ja kuna see on otsene sisend teadusandmeteks ja teadushinnanguteks, siis jõuti sinna, et ka tegelikult need võivad olla suures osas valed. Ja ka Eestis tuvastati tegelikult mittetäitmist," selgitas Märtin.

Vastuhäält ei andnud Eesti seetõttu, et menetluse käigus saadi sisse palju leevendusi. Poolt hääletas 23 riiki, Eesti jäi erapooletuks ja kaks hääletas vastu.

"Ka meie saime tegelikult oma olulisi asju paremaks ja seetõttu me leidsime, et vastu hääletada ka ei oleks õiglane," märkis ametnik.

Kalurid tunnevad, et olukorras, kus valitsus on lubanud bürokraatiat kärpida, tuleb seda uksest ja aknast juurde.

Riigikogu maaelukomisjoni juht Urmas Kruuse (Reformierakond) ütles kommentaariks, et seekord jäi Eesti lihtsalt vähemusse.

"Tuleb tunnistada seda, et kuna enamus oli nende asjadega nõus, siis Eesti jäi suhteliselt üksi oma seisukohtadega vaatamata sellele, et mõned paindlikkused õnnestus sinna sisse saada."

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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