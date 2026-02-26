Michal välistas pensionäridelt ja lastelt maakonnaliinidel piletiraha küsimise

Peaminister Kristen Michal välistas maakonnaliinidel pensionäridelt ja lastelt piletiraha küsimise öeldes, et see on põhimõtteline küsimus, kas peale jäävad ametnikud või poliitikud.

"Ei hakka tasu küsima. Saan aru, et Eestis on ametnikud, kellel on ükskõik mida poliitikud ütlevad. Proovime siis seekord järgi, kes peale jäävad. Oleme seda teemat juba avalikult käsitlenud ja ma olen öelnud, et tasuküsimist lastelt, pensionäridelt ei tule," teatas peaminister Michal.

Peaministriga samaaegselt tegid sotsiaalmeediasse pensionäride ja laste tasuta sõidu säilitamise toetuseks postitusi veel mitmed reformierakondlased.

Peaministri avaldus oli vastuseks kliimaministeeriumi regionaalarengu asekantsleri Sigrid Soomlaisi sõnadele Delfis, et edaspidi hakkavad maakonna bussiliinidel piletiraha maksma ka õpilased ja pensionärid. "See on sooduspilet," märkis ta.

Soomlais selgitas, et ühistranspordi reformiga soovitakse transpordivõrku muuta mugavamaks ja kiiremaks, ent selleks on tarvis rohkem raha. "Tellisime küsitluse ja sealt selgus, et tegelikult ei ole inimesed sümboolse hinna maksmise vastu, kui see aitab üldpilti parandada," lausus Soomlais. Sümboolne hind on tema sõnul 5–10 eurot kuukaardi kohta.

Esimest korda puhkes poleemika pensionäride ja laste tasuta sõiduõiguse kaotamise teemal jaanuari alguses, kui Eesti 200-sse kuuluv regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras ütles Vikerraadios, et seni maakonnabussides tasuta sõitnud lapsed ja pensionärid peaksid reformi jõustumisel ostma kuukaardi või üksiksõidupileti. Piletiraha olevat Terrase sõnul vaja koguda, et riik teaks, kus ja kes kõige rohkem sõidab.

Juba siis reageerisid Eesti 200 ministri väljaütlemistele teravalt Reformierakonna poliitikud, teiste seas taristuminister Kuldar Leis ja riigikogu maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse.