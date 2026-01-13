Trump osaleb Davosi majandusfoorumil

USA president Donald Trump osaleb järgmisel nädalal Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil. Trump juhib USA läbi aegade suurimat delegatsiooni ning eeldatavasti haarab ta üritusel kogu tähelepanu endale.

Trumpi juhitavasse USA delegatsiooni kuulub viis ministrit, kongressi esindajad ja mitu kuberneri. Ministrite hulgas on välisminister Marco Rubio, rahandusminister Scott Bessent, nendega liitub ka Trumpi väimees Jared Kushner.

Maailma Majandusfoorumi (WEF) korraldatav Davosi kohtumine on maailma üks kõige mainekamaid konverentse. Üritus toob WEF-ile sisse kümneid miljoneid dollareid. Majandusfoorumi iga-aastane kohtumine Davosis toob sellesse Šveitsi mägikuurorti maailma poliitilise ja ärieliidi.

Traditsiooniliselt Šveitsi alpides asuvas Davosis toimuv majandusfoorum leiab tänavu aset 19.-23. jaanuaril.