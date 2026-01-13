X!

USA valitsus võttis 2500 Somaalia immigrandilt ajutise kaitse staatuse

USA sisejulgeolekuminister Kristi Noem
USA sisejulgeolekuminister Kristi Noem Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/David Dee Delgado
USA valitsus tühistas 2500 Somaaliast pärit inimese ajutise kaitse staatuse ning neid inimesi võib oodata riigist väljasaatmine.

Sisejulgeolekuministeeriumi ametnik ütles, et Trumpi administratsioon otsustas lõpetada Somaalia ajutise kaitse staatuse programmi. Programmis osalevad inimesed saavad USA-s elada ja töötada ilma väljasaatmise hirmuta.

Ametnik ütles, et staatuse kaotamine mõjutab eeldatavasti umbes 2500 inimest. 

"Ajutine tähendab ajutist. Somaalia riigi olud on paranenud sedavõrd, et see ei vasta enam seaduses sätestatud ajutise kaitse staatuse nõuetele. Lisaks on Somaalia kodanike ajutise kaitse jätmise lubamine vastuolus meie riiklike huvidega. Me seame ameeriklased esikohale," teatas sisejulgeolekuminister Kristi Noem.

Trump ise on juba varem halvustanud Somaaliast pärit inimesi ning on väitnud, et nad ei panusta USA arengusse mitte midagi. 

Trumpi administratsioon on pööranud pilgu veel ka Minnesota osariigi poole, kus elab riigi suurim Somaaliast pärit inimeste kogukond. Viidates osariigis aset leidnud ulatuslikule pettuseskandaalile, mis on omistatud Somaalia kogukonnale, saatis Washington osariiki tuhandeid föderaalagente. 

Pinged Minnesotas süvenevad, hiljuti tulistas immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) agent surnuks 37-aastase naise, mis on tekitanud Minneapolises ja kogu riigis laialdasi meeleavaldusi. 

Minnesota suurimas linnas Minneapolises on toimunud ka kokkupõrked meeleavaldajate ja korrakaitsjate vahel. Võimud teatasid samas möödunud nädalavahetusel, et osariiki saadetakse sadu täiendavaid föderaalagente. Esmaspäeval kaebas Minnesota osariik Trumpi administratsiooni immigratsioonivastase operatsiooni pärast kohtusse. 

"See, mida me praegu näeme, ei ole tavapärane immigratsioonialane järelevalve. Me palume föderaalvalitsusel lõpetada põhiseadusevastane käitumine, mis iga päev meie tänavaid vallutab," ütles Minneapolise linnapea Jacob Frey. 

Sisejulgeolekuministeerium süüdistas samas kohalikke juhte ja ütles, et administratsiooni tegevus on seaduslik. 

"Põhiseadus on selles küsimuses meie poolel ja me ootame selle tõestamist kohtus," ütles sisejulgeolekuministeeriumi pressiesindaja Tricia McLaughlin.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CBS News, WSJ

USA valitsus võttis 2500 Somaalia immigrandilt ajutise kaitse staatuse

