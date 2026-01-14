X!

Suurim poliitannetaja oli ka mullu Pruunsild

Parvel Pruunsild kohtus
Parvel Pruunsild kohtus Autor/allikas: Airika Harrik /ERR
Sarnaselt ülemöödunud aastaga toetas ärimees Parvel Pruunsild ka mullu Isamaad 400 000 euroga. Kõige vähem kogus parlamendierakondadest annetusi Eesti 200.

Kõige rohkem annetusi teenis mullu Isamaa, keda toetati kokku 1 080 347 euroga. Suurim annetaja oligi Pruunsild, kes annetas kokku 400 000 eurot. Lisaks annetasid Isamaale vendadest ettevõtjad Margus ja Aivar Linnamäe mõlemad 100 000 eurot.

Isamaa tulud olid mullu 1 496 790 eurot ning lisaks annetustele moodustas sellest riigitoetus 385 788, liikmemaksud 29 282 ning tulu erakonna varalt 1373 eurot.

Annetuste mulluse kogusummaga järgnes parlamendiväline Parempoolsed, kes kogusid mullu 663 772 eurot annetusi. Parempoolsete suurim toetaja oli 150 000 euroga ärimees Raul Kirjanen ning talle järgnes ärimees Rain Lõhmus 120 000 euroga.

Kokku teenisid Parempoolsed 2025. aastal tulusid 693 772 eurot. Lisaks annetustele said nad 30 000 eurot riigitoetust.

Peaministripartei Reformierakonnale annetati mullu 584 616 eurot ning suurimaks toetajaks oli ettevõtja Urmas Sõõrumaa 70 000 euroga. Järgnesid ettevõtja Armin Karu 27 500 ning Reformierakonna auesimees Siim Kallas 22 030 euroga.

Reformierakond teenis 2025. aastal tulu 2 453 440 eurot ning sellest moodustasid lisaks annetustele riigitoetus 1 784 244, tulu erakonna varalt 62 865 ning liikmemaks 21 715 eurot.

Sotsiaaldemokraatidele annetati 2025. aastal 539 458 eurot. Kõige enam paotas rahakotiraudu Mainori juhatuse esimees Kadi Pärnits, kes annetas sotsidele 23 064 eurot. Samuti annetasid erakonna liikmed Lauri Paeveer 18 035 ning Anti Allas ja Heljo Pikhof vastavalt 11 426 ning 11 725 eurot.

Sotsiaaldemokraadid teenisid 2025. aastal tulu kokku 1 221 125 eurot. Tollest moodustas lisaks annetustele riigitoetus 434 004 ja liikmemaks 27 663 eurot. Lisaks sellele võtsid sotsid 220 000 eurot laenu.

Keskerakond kogus annetusi 487 217 eurot. Suurimad toetajad olid erakonna liikmed. Riigikogu liige Andrei Korobeinik annetas 33 005 ning Janek Mäggi 17 500 eurot.

Keskerakond kogus 2025. tulusid 1 961 696 eurot, millest moodustasid riigitoetus 771 564, liikmemaks 41 754 ning tulu erakonna varalt 1161 eurot. Lisaks sellele moodustas arvestava osa erakonna tulust pangalaen, mida võeti mullu 659 997 eurot.

Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale (EKRE) annetati 85 502 eurot. EKRE suurimad toetajad olid endine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo 7015 ja Tiiu Lille 7000 euroga.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) teenis mullu 954 210 eurot tulu. Sellest moodustas lisaks annetustele riigitoetus 819 792, liikmemaks 33 998 ning tulu erakonna varalt 14 936 eurot.

Suurematest erakondadest teenis kõige vähem annetusi Eesti 200. Nende 2025. aasta annetuste kogusumma oli 65 606 eurot. Erakonna suurim toetaja oli riigikogu liige Peeter Tali, kes annetas 9006 eurot.

Varem erakonda suurte summadega toetanud ärimehed Martin ja Markus Villig ning Sten Tamkivi toetasid kõik Eesti 200 mullu 2000 euroga.

Eesti 200 teenis 2025. aastal 759 233 eurot tulusid. Lisaks annetustele toetas riik erakonda 675 120 euroga, liikmemaksust koguti 18 507 eurot.

