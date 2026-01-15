Trump ähvardas rakendada Minnesotas mässuseadust

"Kui Minnesota korrumpeerunud poliitikud ei allu seadustele ega takista professionaalsetel agitaatoritel ICE-i (USA immigratsiooni- ja tolliamet) patriootide ründamist, kes üritavad teha vaid oma tööd, kehtestan ma mässuseaduse (Insurrection Act)," teatas Trump.

Kõnealune mässuseadus pärineb 1807. aastast ja annab presidendile õiguse kasutada riigisiseselt relvajõude. President võib seda seadust rakendada näiteks juhul, kui osariik ei taha või ei suuda ise rahutusi või ülestõusu maha suruda.

President võib seaduse välja kuulutada ka ilma osariigi nõusolekuta, kui põhiseaduslik kord on ohus. Kui Trump peakski oma ähvarduse ellu viima, siis põhjustaks see samm eeldatavasti rohkelt õiguslikke vaidlusi, vahendas The Wall Street Journal.

Pinged Minnesota osariigis aga süvenevad, hiljuti tulistas immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) agent surnuks 37-aastase naise, mis on tekitanud Minneapolises ja kogu riigis laialdasi meeleavaldusi.

Kolmapäeval tulistas ja vigastas föderaalagent Minneapolise linnas Venezuelast pärit meest, mis vallandas uusi proteste.

Minnesota osariigi kuberner Tim Walz ütles teisipäeval, et Washington saatis osariiki 2000–3000 föderaalagenti. Ta julgustas inimesi rahumeelselt meelt avaldama.

"See, mis Minnesotas praegu toimub, on uskumatu. Uudised ei anna edasi seda kaost, segadust ja traumat, mida föderaalvalitsus meie kogukondadele peale saatis," teatas Walz.

Sisejulgeolekuminister Kristi Noem teatas samas teisipäeval, et ICE-i agendid jäävad piirkonda edasi ning ütles, et nende tegevus on seaduslik. Noem leidis veel, et põhiseaduse kohaselt saaks Trump piirkonnas rakendada ka mässuseadust.

Õigusinstituudi Brennan Center for Justice teatel on mässuseadust USA ajaloos rakendatud vaid paarkümmend korda. Viimati kasutati seda 1992. aastal, kui Los Angelese linnas puhkesid rahutused, mis vallandusid pärast seda, kui kohus mõistis õigeks politseinikud, kes peksid mustanahalist Rodney Kingi. Toonane president George H.W. Bush rakendas siis mässuseadust California kuberneri palvel.

George Washingtoni ülikooli õigusteaduskonna professor Laura Dickinson ütles, et seaduse sõnastus on laialivalguv. Tema sõnul on mõlemad pooled kasutanud seda hädaolukorra jaoks ning seda tuleks rakendada ainult siis, kui seadus ja kord on täielikult kokku varisenud.