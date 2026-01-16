Ukraina ekspeaminister Julia Tõmošenko sai süüdistuse altkäemaksus

Ukraina korruptsioonivastane amet NABU avaldas ka helisalvestise, kus Tõmošenko häälega sarnanev isik lubab tundmatule parlamendiliikmele häälte eest igakuiseid makseid, märkis The Times.

Tõmošenko nimetas salvestist võltsinguks.

"Need nn kiireloomulised uurimistoimingud kestsid terve öö ja neil pole seaduse ega õigusega mingit pistmist," kirjutas Tõmošenko sotsiaalmeedias haarangule viidates. "Rohkem kui 30 hambuni relvastatud meest hõivasid dokumente esitamata hoone ja võtsid töötajad pantvangi. Lükkan kategooriliselt tagasi kõik need absurdsed süüdistused. Tundub, et valimised on lähemal, kui paistis. Ja keegi on otsustanud alustada poliitiliste konkurentide kõrvaldamist."

Opositsioonis olemisest hoolimata oli Tõmošenko üks häälekamaid toetajaid president Volodõmõr Zelenski mullusele katsele kärpida NABU ja SAPO (korruptsioonivastane eriprokuratuur) sõltumatust. Valitsus pidi üleriigiliste protestide tõttu plaanist loobuma.

Kuigi pärast Venemaa 2022. aasta täiemahulist sissetungi kehtestatud sõjaseisukord keelab valimised, on Zelenski lubanud presidendivalimised korraldada, kui lääne liitlased suudavad tagada turvalisuse.

Zelenski, kelle ametiaeg oleks pidanud lõppema ligi kaks aastat tagasi, andis selle lubaduse pärast USA president Donald Trumpi eelmise kuu väidet, et Ukraina ei ole enam demokraatlik riik. Nii Tõmošenko kui ka teised opositsioonijuhid on avalikult toetanud valimiste keeldu kuni rahuleppe sõlmimiseni.

Analüütikute hinnangul on Tõmošenko võimalused presidendiks pürgida praegu napid. Erakonnal Batkivštšõna on 450-kohalises parlamendis vaid 26 kohta ning värske küsitluse järgi sooviks teda järgmise presidendina näha vaid viis protsenti valijatest. Partei on sõjaaegsete küsitluste täpsuse kahtluse alla seadnud.

Mullu pidasid Tõmošenko ja Zelenski eelkäija Petro Porošenko esindajad konfidentsiaalseid kõnelusi Trumpi saadikutega. Kõnelused tulid avalikuks alles veebiväljaande Politico vahendusel, mille väitel keskenduti võimalusele korraldada valimised sõja ajal.

Ühe USA Vabariikliku Partei allika sõnul üritasid Tõmošenko ja Porošenko näidata end Zelenskiga võrreldes "lihtsamate koostööpartneritena". Mõlemad eitasid väidet ning kinnitasid, et kõnelustes polnud midagi kahtlast. "Arutasime sõjalist abi ja võimalikke lähenemisi sõja lõpetamiseks. Me ei arutanud valimisi," ütles Tõmošenko augustis The Timesile.

Tõmošenko mõisteti 2011. aastal seitsmeks aastaks vangi, süüdistatuna peaministri volituste ületamises gaasihinna läbirääkimistel Moskvaga. Euroopa Inimõiguste Kohus nimetas Ukraina Moskva-meelse presidendi Viktor Janukovõtši ametiajal langetatud otsust omavoliliseks ja ebaseaduslikuks. Tõmošenko vabanes pärast Janukovõtši kukutamist 2014. aastal.