X!

Ukraina ekspeaminister Julia Tõmošenko sai süüdistuse altkäemaksus

Välismaa
Julia Tõmošenko
Julia Tõmošenko Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Andrii Nesterenko
Välismaa

Ukraina kunagine peaminister, praegu opositsioonis olev Julia Tõmošenko sai süüdistuse parlamendiliikmete häälte ostmises.

Ukraina korruptsioonivastane amet NABU avaldas ka helisalvestise, kus Tõmošenko häälega sarnanev isik lubab tundmatule parlamendiliikmele häälte eest igakuiseid makseid, märkis The Times.

Tõmošenko nimetas salvestist võltsinguks.

"Need nn kiireloomulised uurimistoimingud kestsid terve öö ja neil pole seaduse ega õigusega mingit pistmist," kirjutas Tõmošenko sotsiaalmeedias haarangule viidates. "Rohkem kui 30 hambuni relvastatud meest hõivasid dokumente esitamata hoone ja võtsid töötajad pantvangi. Lükkan kategooriliselt tagasi kõik need absurdsed süüdistused. Tundub, et valimised on lähemal, kui paistis. Ja keegi on otsustanud alustada poliitiliste konkurentide kõrvaldamist."

Opositsioonis olemisest hoolimata oli Tõmošenko üks häälekamaid toetajaid president Volodõmõr Zelenski mullusele katsele kärpida NABU ja SAPO (korruptsioonivastane eriprokuratuur) sõltumatust. Valitsus pidi üleriigiliste protestide tõttu plaanist loobuma.

Kuigi pärast Venemaa 2022. aasta täiemahulist sissetungi kehtestatud sõjaseisukord keelab valimised, on Zelenski lubanud presidendivalimised korraldada, kui lääne liitlased suudavad tagada turvalisuse.

Zelenski, kelle ametiaeg oleks pidanud lõppema ligi kaks aastat tagasi, andis selle lubaduse pärast USA president Donald Trumpi eelmise kuu väidet, et Ukraina ei ole enam demokraatlik riik. Nii Tõmošenko kui ka teised opositsioonijuhid on avalikult toetanud valimiste keeldu kuni rahuleppe sõlmimiseni.

Analüütikute hinnangul on Tõmošenko võimalused presidendiks pürgida praegu napid. Erakonnal Batkivštšõna on 450-kohalises parlamendis vaid 26 kohta ning värske küsitluse järgi sooviks teda järgmise presidendina näha vaid viis protsenti valijatest. Partei on sõjaaegsete küsitluste täpsuse kahtluse alla seadnud.

Mullu pidasid Tõmošenko ja Zelenski eelkäija Petro Porošenko esindajad konfidentsiaalseid kõnelusi Trumpi saadikutega. Kõnelused tulid avalikuks alles veebiväljaande Politico vahendusel, mille väitel keskenduti võimalusele korraldada valimised sõja ajal.

Ühe USA Vabariikliku Partei allika sõnul üritasid Tõmošenko ja Porošenko näidata end Zelenskiga võrreldes "lihtsamate koostööpartneritena". Mõlemad eitasid väidet ning kinnitasid, et kõnelustes polnud midagi kahtlast. "Arutasime sõjalist abi ja võimalikke lähenemisi sõja lõpetamiseks. Me ei arutanud valimisi," ütles Tõmošenko augustis The Timesile.

Tõmošenko mõisteti 2011. aastal seitsmeks aastaks vangi, süüdistatuna peaministri volituste ületamises gaasihinna läbirääkimistel Moskvaga. Euroopa Inimõiguste Kohus nimetas Ukraina Moskva-meelse presidendi Viktor Janukovõtši ametiajal langetatud otsust omavoliliseks ja ebaseaduslikuks. Tõmošenko vabanes pärast Janukovõtši kukutamist 2014. aastal.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Times

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:05

Karl Birnbaum: teater oma traditsioonilises vormis ei mõju enam nii tugevalt

07:55

Zelenski: Venemaa jätkuv soov hävitada tõestab, et leppeid ei taheta Uuendatud

07:53

Otse kell 12: kolonel Kiviselg olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:44

Presidendivalimiste korra põhimõtteline muutmine jääb tulevikku

07:21

Venezuela opositsioonijuht kinkis oma Nobeli rahupreemia medali Trumpile

07:07

Tartu hoiu-laenuühistu otsib likviidsusmuredele lahendusi

06:46

Ukraina ekspeaminister Julia Tõmošenko sai süüdistuse altkäemaksus

06:13

CNN: USA oli valmis Iraani ründama, kuid loobus viimasel hetkel

15.01

Gruusia paar sai hõbeda ja pronksi järel ka kulla Uuendatud

15.01

Jaap Ora: mul polnud kavatsust oma tööle sellisel moel kriipsu alla tõmmata

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.01

Sõja 1422. päev: Trumpi sõnul on Putin valmis rahuleppeks, kuid Zelenski takistab Uuendatud

15.01

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

15.01

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

15.01

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

15.01

Haukanõmm: Vene kultuurikeskuses toimus sisuline lammutamine

15.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

15.01

USA võimud: naise maha lasknud ICE-i agendil tekkis sisemine verejooks

15.01

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

15.01

Eesti panustab Gröönimaal toimuvasse õppusesse Uuendatud

15.01

Iraan sulges USA rünnaku kartuses öösel mitmeks tunniks oma õhuruumi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15.01

Gruusia paar sai hõbeda ja pronksi järel ka kulla Uuendatud

15.01

Asi klubi jäi eurosarja kaheksandikfinaalis kaotusseisu

15.01

Kaldvee - Lill alustasid võiduga koduste konkurentide üle

15.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

loe: kultuur

08:05

Karl Birnbaum: teater oma traditsioonilises vormis ei mõju enam nii tugevalt

15.01

Anna Hints: see oleks kohutav, kui ma oleksin valmis režissöör

15.01

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

15.01

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

loe: eeter

15.01

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

15.01

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

15.01

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

15.01

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

Raadiouudised

15.01

Päevakaja (15.01.2026 18:00:00)

15.01

Läti hakkab haiglavõrku ümber korraldama

15.01

Tartus tekitab küsimusi osaliselt avatava silla liikluskorraldus

15.01

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

15.01

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

15.01

Hoiu-laenuühistutele uusi nõudeid seadev eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

15.01

Reedene päev tuleb sajuta

15.01

Raadiouudised (15.01.2026 12:00:00)

15.01

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

15.01

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo