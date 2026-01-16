TKM Grupi maksueelne kasum langes aastaga üle 30 protsendi

TKM Grupi 2025. aasta auditeerimata müügitulu oli 919,6 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2024. aasta tulemusega 2,6 protsenti. 2025. aasta maksueelne kasum oli 24,3 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 31,4 protsenti, teatas TKM Grupp.

TKM Grupi 2025. aasta auditeerimata müügitulu oli 919,6 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2024. aasta tulemusega 2,6 protsenti. Mulluse neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 239,2 miljonit eurot, jäädes sellega varasema aasta müügitulule 6,8 protsenti alla.

2025. aasta maksueelne kasum oli 24,3 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 31,4 protsenti. Grupi 2025. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata maksueelne kasum oli 8,3 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 4,9 miljonit eurot vähem.

"2025. aasta pakkus igas segmendis rohkelt väljakutseid – turbulentne majanduskeskkond mõjutas oluliselt müügitulemusi klientide ostuharjumuste muutuse ning kindlustunde vähenemise tõttu," ütles TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp.

Keerulisele majanduskeskkonnale ning käibemahtude langusele vaatamata saavutas grupp neljandas kvartalis kõigis ärisegmentides kasumi, lisas ta. Ka 2025. aasta kokkuvõttes lõpetasid pea kõik ärisuunad kasumiga, väikesesse kahjumisse jäi vaid kaubamajade segment.

"Arvestades hetkeolukorda, oli ootuspärane, et eelmisel aastal kehtestatud mootorsõidukimaks mõjutab negatiivselt just autokaubanduse müügitulu. Eesti turu nõrkust tasakaalustas uue mitme brändi esinduse avamine Vilniuses, kus alustati KIA ja Škoda müügi ning hooldusega. Uus esindus loob tugeva aluse edasiseks kasvuks Leedu ja kogu Baltikumi turul," lausus Puusepp.

Tänavu jaanuari alguses allkirjastas TKM Auto lepingu Rohe Auto AS ja SKO Motors OÜ omandamiseks.

TKM Grupile kuuluvate supermarketite, millest suur osa on Selverid, müügitulu kavas aastaga 0,3 protsenti, maksueelne kasum vähenes aastaga aga 4,3 protsenti, olles 12,2 miljonit eurot.

Kaubamajade müügitulu jäi mullu 1,1 protsendiga aastale 2024 alla. Kaubamajade segmendi 2025. aasta maksueelne kahjum oli 0,5 miljonit eurot.

Autokaubanduse segmendis oli TKM Grupil mullu müügitulu 176,9 miljonit eurot, mis jäi eelnenud aastale 11,9 protsenti alla. Automüügis oli 2025. aasta maksueelne kasum 5,7 miljonit eurot, jäädes sellega aasta varasemale tulemusele 48,5 protsenti alla.

TKM Gruppi kuuluvad Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Walde AS, TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, UAB Motus auto, UAB KIA Auto, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, TKM Finants AS ja Rävala Parkla AS.

2025. aastal töötas TKM Grupi ettevõtetes keskmiselt 4759 inimest.