Tartus luuakse järgmiseks õppeaastaks juurde üle 60 gümnaasiumikoha

Klassiruum.
Klassiruum. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tänavuse õppeaasta lõpus on Tartus rekordiline arv põhikooli lõpetajaid, mistõttu loob linn üle 60 gümnaasiumikoha juurde. Õpilaste arvu kasv toob koolidele mitmed mured.

Tartu linn plaanib järgmisel õppeaastal luua täiendava paralleelklassi nii Jaan Poska kui ka Tamme gümnaasiumisse. Rekordarv õpilasi saab olema ka Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis, kus alustab järgmisel aastal 324 õpilasega üheksa paralleelklassi, klassis maksimaalselt 38 õpilast.

Õpilaste arvu kasv koolides tähendab, et juurde tuleb leida ka õpetajaid.

"Tundi anda on sama, kas on viis või 15 õpilast klassis, aga töid parandada, kui on emakeele õpetajal neli paralleeli, on küsimus. Sellel aastal paljud õpetajad võtsid endale rohkem koormust, aga lõpmatuseni koormust suurendada ei saa, nii et kindlasti on meil vaja õpetajaid juurde," ütles Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste.

Õpilaste arvu kasv tähendab veel, et vaja on juurde osta nii õpikuid ja töövihikuid kui ka näiteks spordivahendeid. Samuti kasvab koormus sööklale.

"Mida rohkem sööjaid on, seda rohkem on vaja nõusid, seda rohkem on vaja ka söögiaega. Meil on praegu 889 õpilast ja meil on kaks pooletunnist söögivahetundi. järjekorrad on pikad. Kui tuleb õpilasi juurde, tähendab see, et ka vahetunde on juurde vaja, mis omakorda tähendab, et päev läheb pikemaks. Valikainete tunnid lõppevad niigi pool viis. Pool tundi veel juurde panna – kui palju meil jääb ringideks aega?" lausus Kaste.

Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktori sõnul ei ole kool jõudnud veel täpselt välja arvutada, kui suur saab olema lisakulu, mis gümnaasiumikohtade loomisega kaasneb.

Ka Tartu abilinnapea Priit Humal ei osanud öelda, kui palju tuleb linnal seoses gümnaasiumikohtade suurendamisega raha juurde leida. Samas kinnitas ta, et raha vajalikeks kuludeks leitakse. Samuti tuleb Humala sõnul arvestada, et ülejärgmisest õppeaastast hakkab gümnaasiumikohtade vajadus Tartus langema.

"Ka teistes kohalikes omavalitsustes, kust Tartusse lapsed tulevad, hakkab põhikooli lõpetajate arv vähenema ja selle tõttu täiendavaid lisaklasse, mis me sellel aastal avame, ei ole põhjust järgmistel aastatel samas mahus enam avada. Pikas plaanis meil gümnaasiumikohtade arv hakkab vähenema Tartus," lausus Humal.

Toimetaja: Marko Tooming

