Porsche müük kukkus mullu kümnendiku võrra

Porsche müüs mullu 279 449 sõidukit, 2024. aastal müüs firma aga 310 718 sõidukit. See oli suurim müügilangus pärast 2009. aastat. Toona vaevles maailm finantskriisi käes ja Porsche müük kukkus lausa 13,7 protsenti, vahendas Financial Times.

Viimane müügilangus näitab, et Porsche uue juhi Michael Leitersi ees seisavad suured väljakutsed. Ettevõte juba käivitas ümberkorralduse programmi, mille raames vähendatakse tootmisvõimsust.

Porsche tegi Põhja-Ameerika turul oma parima tulemuse, hoolimata USA tollimaksudest, seal langes müük vaid mõnesaja sõiduki võrra. Samas Porsche koduturul Saksamaal langes müük lausa 16 protsenti, Euroopas kukkus müük 13 protsenti.

Ka Hiina turul läheb Porschel üha kehvemini, kuna kohalikud tootjad pakuvad Euroopa firmadele järjest suuremat konkurentsi.