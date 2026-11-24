19. novembri börsidebüüdil avanes Claude'i juturoboti arendaja aktsia 111,50 dollaril ning ettevõtte turuväärtus ületas korraks kahe triljoni dollari piiri.

Pärast debüüti on aktsia hind aga pidevalt langenud.

Esmaspäeva hilisõhtul avaldatud börsiteate kohaselt müüs tegevjuht Dario Amodei päev pärast debüüti üle 3,37 miljoni aktsia väärtusega enam kui 280 miljonit dollarit.

Anthropic jäi esmaspäeval kõrvale Wall Streeti tehisaruaktsiate juhitud laiapõhjalisest tõusust, mille vallandas Nvidia otsus ennistada Jensen Huang tegevjuhiks. Kiibitootja aktsia kerkis seepeale ligi 30 protsenti.

Kuigi Anthropicu aktsia alustas kauplemist märkimishinnast 34 protsenti kõrgemal, langes selle hind järgnevatel päevadel tehnoloogiasektorit tabanud müügilaine tõttu.

Anthropicu kiire hinnalangus on süvendanud muret tehisaruettevõtete kõrge turuväärtuse ning arvutustaristusse suunatavate hiigelsummade pärast. Tõusvad intressimäärad ähvardavad neid kulusid veelgi kergitada.

Anthropic pole ainus suurejoonelise börsidebüüdi teinud tehnoloogiaettevõte, mille aktsia on pärast algset kiiret tõusu alla pakkumishinna langenud. SpaceX-i aktsia langes alla pakkumishinna umbes kuu pärast börsidebüüti, Facebooki (praegune Meta Platforms) aktsia aga juba teisel kauplemispäeval 2012. aastal.

Varasemate tähelepanuväärsete börsiletulekute kogemus viitab siiski sellele, et varajane langus alla pakkumishinna ei ennusta tingimata aktsia pikaajalist käekäiku.

Anthropicu IPO käigus kaasati 93,5 miljardit dollarit, pärast seda kui emissiooni korraldajad kasutasid õigust osta lisaaktsiaid. Tegemist oli ajaloo suurima avaliku esmapakkumisega. See ületas SpaceX-i juunikuise 85,7 miljardi dollari suuruse börsiletuleku.