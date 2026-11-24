Tallinnas on valminud Petrooleumi tänava rekonstrueerimise põhiprojekt, millega uuendatakse sõiduteed ja valgustust, rajatakse eraldatud kõnni- ja rattateed, uuendatakse trammiteed ning ehitatakse välja sademeveekanalisatsioon.

Põhiprojektis on eskiislahendust täpsustatud nii liikluskorralduse, tehnovõrkude kui ka haljastuse osas. Petrooleumi tänavale rajatakse mõlemale poole ühesuunalised sõiduteed ning neist haljastuse või parkimiskohtadega eraldatud kõnni- ja rattateed.

Tuukri tänaval uuendatakse sõiduteed ning korrastatakse jalakäijate liikumisruum. Võimalusel lisanduvad mõlema tänava äärde parkimiskohad.

Tagasiside põhjal on lisatud parkimiskohti Narva maantee 31 ette ning pikisuunalised parkimiskohad Tuukri tänava äärde. Narva maantee 51 hoone sissepääsu juurde kavandatakse eraldi peatumiskoht teenindavale transpordile. Narva maantee linnast väljuvale suunale lisandub bussitasku.

Tänavaruumi täiendavad uus kõrghaljastus ja madalhaljastus ning tegevustaskud. Köleri tänava nurgale kavandatakse pinkidega puhkeala. Lisaks uuendatakse trammitee rööpad ja kontaktvõrk ning tänavavalgustus. Rajatakse uus sademeveekanalisatsioon.

"Põhiprojektis oleme arvestanud ka kohalike elanike ja teiste huviliste saadetud tagasisidega. Petrooleumi tänava uus lahendus parandab jalakäijate ja ratturite liikumisvõimalusi, muudab ühistranspordi liikumise sujuvamaks ning toob tänavale juurde rohelust ja meeldivaid puhkealasid," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Põhiprojekt on ehitusprojekti staadium, kus eskiisis kavandatud lahendused töötatakse välja detailsemalt ning seotakse omavahel terviklikuks tehniliseks ja arhitektuurseks lahenduseks. Selles etapis ei ole enam ette nähtud suuri sisulisi muudatusi ega uut avalikku tagasisidekorjet või avalikku arutelu.