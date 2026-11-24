Tervishoiu rahastamise probleemi ei saa vaadata lahus teistest olulistest majanduspoliitilistest sammudest. Kui selgub näiteks, et rahastamine vajab siiski uusi eelarvelisi katteallikaid, on oluline vaadata üle kogu Eesti maksustruktuur, kirjutab Peter Lõhmus.

Teadmistepõhise poliitikakujundamise olulisuse rõhutamine võib riigikogu valimiste eelsel ajal osutuda hüüdjaks hääleks kõrbes. Kuigi siiski pole ka valimiste vaheline aeg pakkunud eriti viljakat pinnast teadmistepõhiseks poliitikategemiseks. Seda juhtub üpriski sageli, et poliitikategemises valitsevad emotsioonid või on see mõnedest üksikutest huvigruppidest liiga mõjutatud.

Teadmistepõhise poliitikakujundamise kohaselt tehakse ühiskondlikke otsuseid usaldusväärsete andmete, teadusuuringute ja ka süstematiseeritud praktilise kogemuste toel ning eesmärk on analüüsida probleemide põhjuseid ja valida lahendused, mille tulemuslikkust saab põhjendada ning mis kajastavad pakutavate lahenduste puhul nii nende positiivseid kui ka negatiivseid külgi. Viimase aja heaks näiteks sellest, mis ei ole teadmistepõhine lähenemine, on kaughasartmängude maksumäära langetamine.

Oluline on, et teadmised asetataks väärtusvalikute raamistikku, mis on ka osa poliitikast. Uuringud võivad näidata otsuse tõenäolisi tagajärgi, kuid need ei ütle, kas eelistada näiteks majanduslikku tõhusust, võrdsust või üksikisiku vabadust või mingisugust kombinatsiooni sellest. Näitena saab esile tuua riigikogu hiljutise otsuse paigaldada hoiatusmärgid mobiilsete kiirusemõõtjate ette, millega eelistati individuaalseid vabadusi liiklusohutusele.

"Nii ühendab teadmistepõhine poliitikakujundamine teadusliku analüüsi ja demokraatliku arutelu."

Samuti võivad uuringuteks vajalikud andmed olla puudulikud ja/või teadustulemused vastuolulised. Seetõttu peaksid ideaalses maailmas selgitama otsustajad nii kasutatud tõendeid kui ka nendega seotud ebakindlust, kaasates selleks eksperte, kes oskavad erinevuste allikaid selgitada, aga ka neid, keda otsused otseselt puudutavad. Nii ühendab teadmistepõhine poliitikakujundamine teadusliku analüüsi ja demokraatliku arutelu. Selle tugevus seisneb valmisolekus hinnata otsuste tegelikku mõju ning vajaduse korral ka suunda muuta.

Teadmistepõhise poliitika tegemiseks on vaja mitmeid eeldusi, et teadmised jõuaksid õigel ajal otsustajateni ja mõjutaksid valikuid. Muuhulgas on selleks vaja koostöömehhanisme, milles osalevad teadlased ja eksperdid, poliitika elluviijad ning mõjutatud osapooled.

Teemade selge formuleerimise ja lahenduste leidmisel järel tuleb koos hinnata mitmeid variante, sealhulgas senise olukorra jätkumist: nende kulusid, kasu, riske ja mõju eri ühiskonnarühmadele. Seejärel peaksid otsustajad avalikult selgitama, millistele teadmistele otsus tugineb ning kuidas kaaluti väärtusi, huve ja piiranguid.

Üks komplekssemaid valdkondi, kus teadmistepõhine lähenemine kuidagi poliitikategemisse ei taha jõuda, on seotud tervishoiureformidega. Tervishoiuteemalisi analüüse, sealhulgas rahastamise jätkusuutlikkusest, on viimase aastate jooksul olnud enam kuhjaga.

Neil teemadel avaldas esimese uuringu mõttekoda Praxsis akskümmend aastat tagasi ja kõige viimase põhjalikuma ülevaate tervishoiu rahastamisest koostas arenguseire keskus. Kitsamates ringides on peetud lugematul arvul seminare. Komisjonid tulevad ja lähevad, nagu ka artiklid ja postitused sotsiaalmeedias, kuid poliitikavanker loksub edasi ning teadmatus tervishoiu teenuste kättesaadavuse osas tulevikus suureneb.

Tervisekassa juhatuse esimees Siiri Lahe on kirjeldanud tervisekassa puudujäägi vähendamiseks astutud samme, aga tunnistab, et nendest ei piisa. Kuidas mõjutab pakutud tervishoiutöötajate palgakomponendi edasilükkamine tööturgu? Millele tuginevad argumendid, et me ei näe ravikvaliteedi halvenemist või avaliku tervishoiuteenuste juurdepääsu edasist vähenemist?

Seda, et tervishoiu teemad on ka valijatele olulised, näitavad viimase aja küsitlused, mille põhjal jagab "juurdepääs tervishoiule" valijatele oluliste teemade pingereas kaitse ja julgeolekuga teist kohta.

Valdkondi tervishoius, mille reformimine rahastamise muret leevendada võiks, on väga palju. Kas suurendada juba niigi kõrget patsientide omaosalust? Toetada jõulisemalt erakindlustust? Tõhustada ennetust ja varajast sekkumist? Rakendada laialdasemalt tulemuspõhist rahastamist? Jätkata haiglavõrgustiku reformidega? Kuidas tegeleda perearstide nappusega? Kas minna jõulisemalt üle raviteenuste digitaliseerimisele ning tehisintellekti kasutusele? Teha seda etappidena või kõike korraga?

Samal ajal pole selge, kas need sammud on piisavad, et vältida lähitulevikus vajadust suurendada tervishoiu rahastamist riigieelarvest. Lisaks on oht, et tervishoiu kvaliteedi ja kättesaadavuse vähenemine langeb suuresti vaid ühiskonna nõrgematele osapooltele.

Tervishoiu rahastamise probleemi ei saa vaadata lahus teistest olulistest majanduspoliitilistest sammudest. Kui selgub näiteks, et rahastamine vajab siiski uusi eelarvelisi katteallikaid, on oluline vaadata üle kogu Eesti maksustruktuur.

Maksud mõjutavad ka perede ja ettevõtete käitumist ning lõpuks ka ressursside paiknemist majanduses. Lisaks võivad ka mõned senistes aruteludes väljapakutud meetmed, näiteks erakindlustuse soodustamine, omada negatiivset mõju maksude laekumisele. Seega on ilmne, et erinevad poliitikad on omavahel tihedalt seotud.

Kuidas tervishoiu reformide teemaga edasi minna võiks, kirjutab ülevaatlikult pikaaegne maailmapanga ekspert Toomas Palu, aga lisaks temale on meil veel ridamisi tervishoiuökonoomika eksperte nii Eestis kui ka näiteks maailma terviseorganisatsioonis (WHO), kelle teadmiste ja kogemuste kaasamine reformide paketti hädavajalik oleks.

Siiri Lahe esitas viidatud artiklis igati tervitatava üleskutse ühiskondliku kokkuleppe sõlmimiseks tervishoius, aga optimaalse kokkulepe saavutamiseks on meil vaja tugevat vundamenti, teadmisi.

Nagu mainitud, on selle aluse rajamiseks tehtud juba palju, kuid need teadmised pole suurt rakendust leidnud.

Selleks, et juba tehtud tööd väärtustada, sündis idee luua nn tervishoiu platvorm, mis ühendaks juba tehtu ja eesootavad arutelud. Platvormi aluseks olevale veebilehele on juba püütud koondada olemasolevaid tervishoiu reformide alaseid uuringuid nii meilt kui mujalt.

Edaspidi võiks sellel platvormil sõna saada tervishoiuvaldkonna eksperdid, kelle teadmised ja kogemused tervishoiureformide käigus olulised oleks ning kes suudaks ka erinevad valdkonnad omavahel siduda. Platvorm ise ja plaanitavad veebiseminarid võimaldaksid valijatel, poliitikutel ja teistel otsuse tegijatel paremini orienteeruda keerulises teema ning teha informeeritumaid otsuseid. Lisaks annaks see meile kõigile võimaluse jälgida, millised on reformide alternatiivid ning mida nad meie kõigi jaoks tähendavad.

Hoolimata sellest, et see ettevõtmine on seni rajatud vaid n-ö kodanike initsiatiivile ja inimeste vabale ajale, loodan, et see annab väikesegi tõuke meie poliitikategemise tõsiseltvõetavuse suurendamiseks. Valdkondi, kus sellest puudust tuntakse, on ju mitmeid.