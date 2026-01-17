Michal: mullu hangiti Eestile 545 miljoni eest relvastust ja moona

Kaitseministeerium täitis 2025. aastal hankekava ning Eestile hangiti eelmisel aastal 545 miljoni euro eest relvastust ja moona, ütles peaminister Kristen Michal.

Neljapäeval sai valitsus kaitseminister Hanno Pevkurilt ülevaate kaitseinvesteeringute elluviimisest. Michal märkis, et ülevaate järgi on kaitseministeerium 2025. aastal hankekava täitnud.

"Eestile hangiti eelmisel aastal 545 miljoni euro eest relvastust ja moona. Kõik plaanitu osteti ja jõudis kohale. Laskemoona hangiti 350 miljoni euro eest. Sisuliselt protsent meie SKT-st investeeriti vajaminevasse laskemoona," teatas Michal sotsiaalmeedias.

Eesti sai oma relvastusse juurde näiteks liikursuurtükke K9 ning mobiilseid mitmikraketiheitjaid Himars.

Eesti enda investeeringutele oma riigikaitsesse lisandus USA panus, ütles Michal.

"2026. aastal on Eesti kaitsekulud koos välisvahenditega ajalooliselt kõrged – umbes 2,4 miljardit eurot ehk 5,43 protsenti SKP-st," lausus ta.