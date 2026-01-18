Sõja 1425. päev.Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest

Oluline 18. jaanuaril kell 22.18:

- Ukraina teatel peeti Ühendriikidega sisukaid kõnelusi;

- Vene öised rünnakud tõid kaasa vigastusi mitmel pool Ukrainas;

- Harkivis hukkus naine;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 830 sõdurit.

Ukraina teatel peeti Ühendriikidega sisukaid kõnelusi

Ukraina julgeolekujuht teatas pühapäeval, et Kiiev pidas sisukaid kõnelusi Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri ja eriesindaja Steve Witkoffiga ning arutelud jätkuvad eeldatavasti järgmisel nädalal Davosis.

"Meil olid sisukad arutelud majandusarengu ja heaoluplaani, samuti Ukraina julgeolekugarantiide üle," teatas Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov sotsiaalmeedias.

Umerov lisas, et edasised kõnelused toimuvad sel nädalal Davosi majandusfoorumil.

Vene öised rünnakud tõid kaasa vigastusi mitmel pool Ukrainas

Venemaa rünnakutes Ukrainas hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt viis ja sai vigastada vähemalt 30 tsiviilisikut, teatasid piirkondlikud võimud laupäeva hommikul. Samal ajal võtsid Vene väed külma talveilma tõttu taas sihikule Ukraina energiainfrastruktuuri.

Ukrainat tabavad korduvad rünnakud energiasektorile, mis ajendasid sel nädalal välja kuulutama eriolukorra, ning sellega kaasnevad tugevad külmad ning jätkuvad kütte- ja elektrivarustuse häired.

Ukraina õhuvägi teatas pühapäeval, et tulistas alla 167 Venemaa poolt öösel välja lastud 201 droonist. 30 drooni ründas 15 asukohta.

Harkivi oblastis hukkusid Venemaa rünnakutes kolm ja sai vigastada 11 inimest, ütles kuberner Oleh Sõniehubov. Rünnakud kahjustasid tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas energiajaamu Harkivi linnas, kus öine temperatuur langes 16 miinuskraadini.

Hersoni oblastis hukkus kaks ja sai vigastada üks tsiviilisik, teatas kuberner Oleksandr Prokudin. Vene rünnakute põhjustatud tulekahjus hävisid neli maja, administratiivhoone ja auto.

Harkivis hukkus naine

"On teavet, et vaenlase droonirünnakus eramajale hukkus üks inimene," ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov Telegramis.

Piirkonna sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov ütles hiljem, et droon tabas elumaja, tappes 20-aastase naise ja haavates veel üht inimest.

Sõnehubovi sõnul tekkis 41-aastasel naisel rünnaku järel äge stressireaktsioon.

Rünnakud ei piirdunud ainult Harkiviga.

Kirdeosas asuvas Sumõ oblastis sai päästeteenistuse teatel õhurünnakus elamurajoonile haavata kolm naist ja seitsmeaastane laps.

Esialgsetel andmetel sai kahjustada 15 elumaja.

Odessa oblastis teatasid Izmajili rajooni ametnikud järjekordsest Venemaa rünnakust, mis oli taas suunatud kriitilise tähtsusega taristuobjektide vastu.

Esialgsetel andmetel ohvreid ei olnud, kuid ametnike sõnul jätkas see korduvate rünnakute mustrit sadamapiirkonnale.

Rünnakud toimusid samal ajal, kui Ukraina läbirääkijad saabusid laupäeval Ühendriikidesse kõnelustele president Donald Trumpi administratsiooniga, et arutada neli aastat kestnud sõja lõpetamist Venemaaga. Eeldatavasti keskendutakse julgeolekugarantiidele ja sõjajärgsele taastamisele.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 830 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 226 420 (võrdlus eelmise päevaga +830);

- tankid 11 571 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 919 (+5);

- suurtükisüsteemid 36 294 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1616 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1278 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 109 450 (+845);

- tiibraketid 4163 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 74 706 (+105);

- eritehnika 4044 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.