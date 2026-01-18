X!

Sõja 1425. päev.Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest

Välismaa
{{1768712280000 | amCalendar}}
Harkiv on olnud pidevalt Vene rünnakute all. Läinud nädalal hävitasid Vene droonid linnas postilao.
Harkiv on olnud pidevalt Vene rünnakute all. Läinud nädalal hävitasid Vene droonid linnas postilao. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sofiia Gatilova
Välismaa

Venemaa rünnakutes Ukrainas hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt viis ja sai vigastada vähemalt 30 tsiviilisikut, teatasid piirkonna ametnikud pühapäeva hommikul.

Oluline 18. jaanuaril kell 22.18:

- Ukraina teatel peeti Ühendriikidega sisukaid kõnelusi;

- Vene öised rünnakud tõid kaasa vigastusi mitmel pool Ukrainas;

- Harkivis hukkus naine;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 830 sõdurit.

 

Ukraina teatel peeti Ühendriikidega sisukaid kõnelusi

Ukraina julgeolekujuht teatas pühapäeval, et Kiiev pidas sisukaid kõnelusi Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri ja eriesindaja Steve Witkoffiga ning arutelud jätkuvad eeldatavasti järgmisel nädalal Davosis.

"Meil olid sisukad arutelud majandusarengu ja heaoluplaani, samuti Ukraina julgeolekugarantiide üle," teatas Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov sotsiaalmeedias.

Umerov lisas, et edasised kõnelused toimuvad sel nädalal Davosi majandusfoorumil.

Vene öised rünnakud tõid kaasa vigastusi mitmel pool Ukrainas

Venemaa rünnakutes Ukrainas hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt viis ja sai vigastada vähemalt 30 tsiviilisikut, teatasid piirkondlikud võimud laupäeva hommikul. Samal ajal võtsid Vene väed külma talveilma tõttu taas sihikule Ukraina energiainfrastruktuuri.

Ukrainat tabavad korduvad rünnakud energiasektorile, mis ajendasid sel nädalal välja kuulutama eriolukorra, ning sellega kaasnevad tugevad külmad ning jätkuvad kütte- ja elektrivarustuse häired.

Ukraina õhuvägi teatas pühapäeval, et tulistas alla 167 Venemaa poolt öösel välja lastud 201 droonist. 30 drooni ründas 15 asukohta.

Harkivi oblastis hukkusid Venemaa rünnakutes kolm ja sai vigastada 11 inimest, ütles kuberner Oleh Sõniehubov. Rünnakud kahjustasid tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas energiajaamu Harkivi linnas, kus öine temperatuur langes 16 miinuskraadini.

Hersoni oblastis hukkus kaks ja sai vigastada üks tsiviilisik, teatas kuberner Oleksandr Prokudin. Vene rünnakute põhjustatud tulekahjus hävisid neli maja, administratiivhoone ja auto.

Harkivis hukkus naine

"On teavet, et vaenlase droonirünnakus eramajale hukkus üks inimene," ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov Telegramis.

Piirkonna sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov ütles hiljem, et droon tabas elumaja, tappes 20-aastase naise ja haavates veel üht inimest.

Sõnehubovi sõnul tekkis 41-aastasel naisel rünnaku järel äge stressireaktsioon.

Rünnakud ei piirdunud ainult Harkiviga.

Kirdeosas asuvas Sumõ oblastis sai päästeteenistuse teatel õhurünnakus elamurajoonile haavata kolm naist ja seitsmeaastane laps.

Esialgsetel andmetel sai kahjustada 15 elumaja.

Odessa oblastis teatasid Izmajili rajooni ametnikud järjekordsest Venemaa rünnakust, mis oli taas suunatud kriitilise tähtsusega taristuobjektide vastu.

Esialgsetel andmetel ohvreid ei olnud, kuid ametnike sõnul jätkas see korduvate rünnakute mustrit sadamapiirkonnale.

Rünnakud toimusid samal ajal, kui Ukraina läbirääkijad saabusid laupäeval Ühendriikidesse kõnelustele president Donald Trumpi administratsiooniga, et arutada neli aastat kestnud sõja lõpetamist Venemaaga. Eeldatavasti keskendutakse julgeolekugarantiidele ja sõjajärgsele taastamisele.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 830 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 226 420 (võrdlus eelmise päevaga +830);

- tankid 11 571 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 919 (+5);

- suurtükisüsteemid 36 294 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1616 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1278 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 109 450 (+845);

- tiibraketid 4163 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 74 706 (+105);

- eritehnika 4044 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mari Peegel, Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:06

Tartu eelarve suurimad investeeringud on Siuru ja Sõpruse sild

06:42

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 24 inimest

05:43

Sõrskõi: Venemaa plaanib 2026. aastal värvata 409 000 sõdurit

04:44

Kaitsevägi kasutab väljaõppes peamiselt Hiina droone

18.01

TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

18.01

Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

18.01

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, et seejärel kaks edasi

18.01

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

18.01

Harri Lill: kõige olulisem on, kuidas olümpial oludega kohaneme

18.01

ETV spordisaade, 18. jaanuar

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.01

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

18.01

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

18.01

NATO-le lootvad Eesti poliitikud Euroopa iseseisvasse kaitsesse ei usu

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

18.01

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

18.01

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

18.01

Sõja 1425. päev.Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

18.01

Pevkur: Eesti kavatseb jätkuvalt osaleda Taani õppusel Gröönimaal

18.01

Kolonel: ukrainlased on Kupjanskis saavutanud edu

18.01

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

ilmateade

loe: sport

18.01

TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

18.01

Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

18.01

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, et seejärel kaks edasi

18.01

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

loe: kultuur

18.01

Arvustus. (Kaamera)silmad Iraanil

18.01

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

18.01

Galerii: Männa ja Eriksoni näitus käsitleb viljakust kui eksistentsiaalset seisundit

18.01

Kuues rollis lavale astuv Silja Miks: see võib natukene olla ka kokkuhoiumeede

loe: eeter

18.01

Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

18.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

18.01

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

Raadiouudised

18.01

Poliitikud on skeptilised Euroopa väeüksuse plaani suhtes

18.01

Päevakaja (18.01.2026 18:00:00)

18.01

Saaremaal pole sel aastal tuvastatud ühtegi katkuhaiget siga

17.01

Helikassetid tulevad tagasi

17.01

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

17.01

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo