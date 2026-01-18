X!

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

Välismaa
Gröönimaal protestiti USA president Donald Trumpi plaani vastu omandada saareriik.
Gröönimaal protestiti USA president Donald Trumpi plaani vastu omandada saareriik. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Alessandro RAMPAZZO
Välismaa

Euroopa Liit kaalub vastusena Donald Trumpi ähvardustele kehtestada USA-le 93 miljardi euro väärtuses tollimakse ning piirata Ameerika ettevõtete ligipääsu Euroopa turule, vahendas väljaanne Financial Times.

Ettevalmistustega seotud ametnike sõnul koostatakse vastumeetmeid selleks, et anda Euroopa liidritele mõjuvõimu otsustavatel kohtumistel USA presidendiga sel nädalal Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil.

Koos püütakse leida kompromiss, mis väldiks sügavat lõhet lääne sõjalises liidus, kuna see kujutaks endast eksistentsiaalset ohtu Euroopa julgeolekule.

Tollide nimekiri koostati juba eelmisel aastal, kuid peatati, et vältida täiemahulist kaubandussõda. Selle taasjõustamist arutasid pühapäeval EL-i 27 suursaadikut koos niinimetatud survestamisvastase instrumendiga (ACI).

Trump, kes on nõudnud Taanilt luba Gröönimaa kontrolli alla võtmiseks, lubas laupäeva õhtul kehtestada 1. veebruariks kümneprotsendilised tollid kaupadele Ühendkuningriigist, Norrast ja kuuest EL-i riigist, kes saatsid sel nädalal Arktika saarele vägesid sõjaväeõppuseks.

"Kui see jätkub, on käepärast selged vastumeetmete instrumendid... Trump kasutab puhtalt maffiameetodeid," ütles aruteluga kursis olev Euroopa diplomaat. "Samal ajal tahame avalikult kutsuda üles rahule ja anda talle võimaluse olukorrast väärikalt väljuda."

"Sõnumiks on... piits ja präänik," lisasid nad.

Prantsusmaa on kutsunud blokki üles vastama ACI-ga, mida pole alates selle vastuvõtmisest 2023. aastal kunagi kasutatud. Tööriist sisaldab investeerimispiiranguid ja võib piirata teenuste eksporti, näiteks neid, mida pakuvad EL-is USA suurtehnoloogiafirmad.

Pariis ja Berliin koordineerivad ühist vastust ning nende rahandusministrid kohtuvad esmaspäeval Berliinis enne reisi Brüsselisse, et kohtuda oma Euroopa ametivendadega, ütles Prantsuse ministeeriumi abi.

Kuigi paljud teised EL-i liikmesriigid on avaldanud toetust uurimaks, kuidas ACI-d saaks USA vastu rakendada, kutsus enamik üles dialoogile Trumpiga enne otseste vastumeetmete ähvarduste esitamist, ütlesid aruteludega kursis olevad diplomaadid Financial Timesile.

"Me peame pingeid maha võtma," ütles teine EL-i diplomaat.

Sammuna vastumeetmete suunas teatasid Euroopa Parlamendi suurimad fraktsioonid sel nädalavahetusel, et lükkavad edasi kavandatud hääletuse meetmete üle, mis oleksid vähendanud EL-i tolle USA kaupadele osana eelmisel aastal sõlmitud kaubandusleppest.

Trump, kes viibib Šveitsi foorumil kolmapäeval ja neljapäeval, peab eraviisilisi kõnelusi Euroopa liidritega, sealhulgas Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, lisaks osalemisele laiemas arutelus Ukrainat toetavate lääneriikide vahel.

"Me tahame teha koostööd ja meie ei ole need, kes otsivad konflikti," ütles Taani peaminister Mette Frederiksen.

Lääneriikide riiklikud julgeolekunõunikud kohtuvad Davosis esmaspäeva pärastlõunal. Kõnelused pidid algselt keskenduma Ukrainale ja käimasolevatele rahuläbirääkimistele Venemaa sissetungi lõpetamiseks, kuid need on ümber korraldatud, et anda aega Gröönimaa kriisi arutamiseks, ütlesid kaks ettevalmistustega kursis olevat ametnikku.

"Trumpi ähvardused õigustavad kindlasti ACI kasutamist, kuna see oleks õpikunäide survestamisest," ütles kolmas Euroopa ametnik.

Ametnikud aga leiavad, et vastumeetmetega peaks ootama kuni 1. veebruarini, et näha, kas Trump on huvitatud taganemisest.

Euroopa ametnikud ütlesid, et loodavad, et nende vastumeetmete ähvardused suurendavad USA-s parteideülest survet Trumpi tegevuse vastu ja viivad selleni, et ta taganeb oma tollilubadusest.

"See on juba olukord, mis ei luba enam kompromisse, sest me ei saa Gröönimaad üle anda," ütles neljas Euroopa ametnik. "Mõistlikud ameeriklased teavad samuti, et ta on just avanud Pandora laeka."

Pühapäeval ütles USA rahandusminister Scott Bessent, et Euroopa on liiga nõrk, et tagada Gröönimaa julgeolekut ning keeldus taganemast USA nõudmisest võtta strateegiliselt oluline saar oma kontrolli alla.

"President usub, et tõhustatud julgeolek pole võimalik ilma, et Gröönimaa oleks osa USA-st," ütles Bessent NBC Newsile.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Financial Times

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:35

Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

23:35

TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

23:33

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, et seejärel kaks edasi

23:02

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

22:51

Harri Lill: kõige olulisem on, kuidas olümpial oludega kohaneme

22:32

ETV spordisaade, 18. jaanuar

22:18

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

22:18

Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

22:14

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:12

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06:16

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

18:40

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

06:06

NATO-le lootvad Eesti poliitikud Euroopa iseseisvasse kaitsesse ei usu

22:18

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

09:45

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

22:18

Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

13:07

Pevkur: Eesti kavatseb jätkuvalt osaleda Taani õppusel Gröönimaal

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:35

TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

23:35

Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

23:33

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, et seejärel kaks edasi

23:02

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

loe: kultuur

16:05

Arvustus. (Kaamera)silmad Iraanil

14:17

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

12:20

Galerii: Männa ja Eriksoni näitus käsitleb viljakust kui eksistentsiaalset seisundit

10:15

Kuues rollis lavale astuv Silja Miks: see võib natukene olla ka kokkuhoiumeede

loe: eeter

12:10

Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

11:10

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

Raadiouudised

18:40

Poliitikud on skeptilised Euroopa väeüksuse plaani suhtes

18:25

Päevakaja (18.01.2026 18:00:00)

18:20

Saaremaal pole sel aastal tuvastatud ühtegi katkuhaiget siga

17.01

Helikassetid tulevad tagasi

17.01

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

17.01

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo