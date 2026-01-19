Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

USA rahandusminister Scott Bessent andis intervjuu telekanalile NBC News ning ütles, et Ühendriigid peavad Gröönimaa endale saama ning Euroopa on liiga nõrk, et tagada saare julgeolekut.

Donald Trump ja tema administratsioon leiavad, et Taani ei suuda kaitsta Gröönimaad Venemaa ja Hiina eest. Bessent süüdistas Euroopat nõrkuses ning kiitis Ühendriikide tugevusi. "President usub, et julgeoleku suurendamine pole võimalik ilma, et Gröönimaa oleks USA osa," rääkis Bessent.

Trump jätkab jõulisi püüdlusi Gröönimaa omandamiseks ja ähvardab nüüd Euroopa riike tollidega. See samm tekitas Euroopas sügavat pahameelt, kuid Bessent kaitses viimast Trumpi sammu, hoolimata sellest, et see võib rikkuda USA hiljutisi kaubanduslepinguid Ühendkuningriigi ja EL-iga.

EL mõistis Trumpi ähvardused hukka ning ajalehe Financial Times teatel kaalub blokk nüüd 93 miljardi dollari suuruseid tollimakse USA-le. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus üles rakendama ka EL-i sunnivastast vahendit (ACI), mis võimaldab blokil rakendada meetmeid kolmandate riikide vastu, kes avaldavad EL-i liikmetele majanduslikku survet oma poliitika muutmiseks.

See võimaldab EL-il piirata kolmandate riikide ettevõtete juurdepääsu riigihangetele ja rakendada meetmeid, mis mõjutavad teenuste kaubandust või investeeringuid.

Pole veel siiski täpselt selge, milliseid vastusamme kavatseb EL astuda. Trump ise osaleb sel nädalal Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil ning peaks seal kohtuma Euroopa liidritega.

Bessent ütles veel, et vaatamata Trumpi ähvardustele kavatseb USA jääda NATO liikmeks.

"Euroopa juhid tulevad järele. Ja nad saavad aru, et nad peavad olema USA julgeolekukaitse all. Mis juhtuks Ukrainas, kui USA oma toetuse lõpetaks? Kogu asi variseks kokku," rääkis Bessent.

Samas kritiseerisid Trumpi viimaseid ähvardusi ka mõned vabariiklastest poliitikud. Alaska vabariiklasest senaator Lisa Murkowski kutsus kongressi üles taastama oma põhiseaduslikku võimu tollide kehtestamise üle. Põhja-Carolina osariigi vabariiklasest senaator Thom Tillis ütles, et vastutollid tooksid kahju Ameerika firmadele.

"See, et väike käputäis nõunikke surub aktiivselt peale sunnimeetmeid liitlase territooriumi hõivamiseks, on ülimalt rumal," ütles Tillis.

Vabariiklasest kongressisaadik Don Bacon hoiatas, et kui Trump peaks tungima Gröönimaale, võib see tähendada tema presidendiaja lõppu. "Enamik vabariiklasi teab, et see on ebamoraalne ja vale ning me kavatseme sellele vastu astuda," ütles Bacon.

Trump ise aga jätkas esmaspäeval oma varasemat joont ning kirjutas oma sotsiaalmeediaplatvormil, et Taani pole suutnud Vene ohtu Gröönimaalt ära viia. "Nüüd on selleks aeg ja see tehakse ära," teatas Trump.