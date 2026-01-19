X!

Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

Välismaa
Scott Bessent
Scott Bessent Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Aaron Schwartz
Välismaa

USA rahandusminister Scott Bessent andis intervjuu telekanalile NBC News ning ütles, et Ühendriigid peavad Gröönimaa endale saama ning Euroopa on liiga nõrk, et tagada saare julgeolekut.

Donald Trump ja tema administratsioon leiavad, et Taani ei suuda kaitsta Gröönimaad Venemaa ja Hiina eest. Bessent süüdistas Euroopat nõrkuses ning kiitis Ühendriikide tugevusi. "President usub, et julgeoleku suurendamine pole võimalik ilma, et Gröönimaa oleks USA osa," rääkis Bessent. 

Trump jätkab jõulisi püüdlusi Gröönimaa omandamiseks ja ähvardab nüüd Euroopa riike tollidega. See samm tekitas Euroopas sügavat pahameelt, kuid Bessent kaitses viimast Trumpi sammu, hoolimata sellest, et see võib rikkuda USA hiljutisi kaubanduslepinguid Ühendkuningriigi ja EL-iga.

EL mõistis Trumpi ähvardused hukka ning ajalehe Financial Times teatel kaalub blokk nüüd 93 miljardi dollari suuruseid tollimakse USA-le. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus üles rakendama ka EL-i sunnivastast vahendit (ACI), mis võimaldab blokil rakendada meetmeid kolmandate riikide vastu, kes avaldavad EL-i liikmetele majanduslikku survet oma poliitika muutmiseks.

See võimaldab EL-il piirata kolmandate riikide ettevõtete juurdepääsu riigihangetele ja rakendada meetmeid, mis mõjutavad teenuste kaubandust või investeeringuid.

Pole veel siiski täpselt selge, milliseid vastusamme kavatseb EL astuda. Trump ise osaleb sel nädalal Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil ning peaks seal kohtuma Euroopa liidritega.

Bessent ütles veel, et vaatamata Trumpi ähvardustele kavatseb USA jääda NATO liikmeks. 

"Euroopa juhid tulevad järele. Ja nad saavad aru, et nad peavad olema USA julgeolekukaitse all. Mis juhtuks Ukrainas, kui USA oma toetuse lõpetaks? Kogu asi variseks kokku," rääkis Bessent. 

Samas kritiseerisid Trumpi viimaseid ähvardusi ka mõned vabariiklastest poliitikud. Alaska vabariiklasest senaator  Lisa Murkowski kutsus kongressi üles taastama oma põhiseaduslikku võimu tollide kehtestamise üle. Põhja-Carolina osariigi vabariiklasest senaator Thom Tillis ütles, et vastutollid tooksid kahju Ameerika firmadele. 

"See, et väike käputäis nõunikke surub aktiivselt peale sunnimeetmeid liitlase territooriumi hõivamiseks, on ülimalt rumal," ütles Tillis.

Vabariiklasest kongressisaadik Don Bacon hoiatas, et kui Trump peaks tungima Gröönimaale, võib see tähendada tema presidendiaja lõppu. "Enamik vabariiklasi teab, et see on ebamoraalne ja vale ning me kavatseme sellele vastu astuda," ütles Bacon. 

Trump ise aga jätkas esmaspäeval oma varasemat joont ning kirjutas oma sotsiaalmeediaplatvormil, et Taani pole suutnud Vene ohtu Gröönimaalt ära viia. "Nüüd on selleks aeg ja see tehakse ära," teatas Trump. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:02

Põllule pritsitud putukamürk lühendab järvekalade elu

08:53

Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

08:44

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:25

Keelesäuts. Baklažaan uues kuues ehk interneti uus salakeel

08:11

Käit lõpetas Šveitsi kõrgliigas vigastuspausi võidukalt

07:44

Portugali presidendivalimiste teise vooru läksid sotsialist ja parempopulist

07:35

Pekingi teatel kasvas Hiina majandus viis protsenti

07:06

Tartu eelarve suurimad investeeringud on Siuru ja Sõpruse sild

06:42

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 24 inimest

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.01

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

18.01

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

18.01

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

18.01

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

18.01

NATO-le lootvad Eesti poliitikud Euroopa iseseisvasse kaitsesse ei usu

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

18.01

Sõja 1425. päev.Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

18.01

Pevkur: Eesti kavatseb jätkuvalt osaleda Taani õppusel Gröönimaal

18.01

Kolonel: ukrainlased on Kupjanskis saavutanud edu

18.01

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

ilmateade

loe: sport

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

08:11

Käit lõpetas Šveitsi kõrgliigas vigastuspausi võidukalt

18.01

TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

18.01

Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

loe: kultuur

08:25

Keelesäuts. Baklažaan uues kuues ehk interneti uus salakeel

18.01

Arvustus. (Kaamera)silmad Iraanil

18.01

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

18.01

Galerii: Männa ja Eriksoni näitus käsitleb viljakust kui eksistentsiaalset seisundit

loe: eeter

18.01

Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

18.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

18.01

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

Raadiouudised

18.01

Poliitikud on skeptilised Euroopa väeüksuse plaani suhtes

18.01

Päevakaja (18.01.2026 18:00:00)

18.01

Saaremaal pole sel aastal tuvastatud ühtegi katkuhaiget siga

17.01

Helikassetid tulevad tagasi

17.01

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

17.01

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo