Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab Rail Balticu ehitust

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutab esmaspäeval avalikult Rail Balticu projekti rahvusvahelise koostöö riskide analüüsi ning läbipaistvust. Kell 13.15 algavat komisjoni istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud Läti parlamendi Rail Balticu uurimiskomisjoni juht Andris Kulbergs, kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu ja Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastassia Kovalnko-Kõlvart (Keskerakond) selgitas, et eelmise aasta lõpus jõudis avalikkuseni info, et Läti otsib Rail Balticu projektis kärpevõimalusi, mille tulemusel võib Riia ja Eesti vahel 60 kilomeetri pikkune raudteelõik jääda vanale rööpmelaiusele. See omakorda tähendaks, et Rail Bail planeeritud kujul ei läheks tööle.

Läti parlamendi Rail Balticu uurimiskomisjoni esimehe arvates on piiriülene ühendus hetkel üksnes deklaratiivne ning Läti poolel puudub kinnitatud projekt Eesti suuna jaoks, nentis Kovalenko-Kõlvart.

Komisjoni esimehe sõnul soovib korruptsioonivastane erikomisjon saada istungil ülevaadet Rail Balticu Läti poole projekti tegelikust seisust ja tervikuprojekti võimalikest perspektiividest.

"On väga oluline teha selgeks projekti riskid ning mis on praeguste investeeringute, mida maksab kinni Eesti maksumaksja, kasutegur või, vastupidi, kahjud," tõdes Kovalnko-Kõlvart.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

