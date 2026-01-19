HS: Stubb sai kutse Trumpi Gaza rahunõukokku

Nõukogu peaks ellu viima Trumpi rahuplaani Lähis-Idas ning juhtima Gaza ülesehitust.

Kreml teatas esmaspäeval, et ka Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sai kutse ühineda nõukoguga.

Trump teatas rahunõukogu loomisest möödunud neljapäeval, mis on USA toetatud Gaza sõja lõpetamise kava teise etapi oluline osa. Sinna kuuluvad veel ka Trumpi väimees, USA välisminister, Tony Blair ning mitmed ärimehed, nõukogu hakkab juhtima Trump ise.