Euroopa Liidule ei meeldi Trumpi suur võim Rahunõukogus

Euroopa Liidu välisteenistusele (EEAS) teevad muret USA presidendi Donald Trumpi laialdased volitused tema enda loodud Rahunõukogus. Trump on kutsunud maailma liidreid üles ühinema tema Rahunõukogu algatusega, mille eesmärk on lahendada konflikte kogu maailmas, kuid paljud demokraatlike riikide juhid on selles osalemisest seni keeldunud.

Euroopa välisteenistus väljendas 19. jaanuari konfidentsiaalses analüüsis, mida jagati EL-i liikmesriikidega, muret võimu koondumise pärast Trumpi kätte, teatas uudisteagentuur Reuters, mille ajakirjanikud olid dokumendiga tutvunud.

Rahunõukogu harta tekitab muret Euroopa Liidu aluspõhimõtete seisukohast ja samuti läheb võimu koondumise selles esimehe kätte vastuollu EL-i õiguskorraga, öeldakse EEAS-i analüüsis.

Dokumendi kohaselt kaldub Rahunõukogu oluliselt kõrvale ÜRO Julgeolekunõukogu poolt novembris antud mandaadist, mis keskendub üksnes Gaza konflikti lahendamisele.

Uue nõukogu, mille USA president neljapäeval Davosis käivitas, jääb eluks ajaks juhtima Trump ning see peaks alustama Gaza konflikti lahendamisega ja seejärel laiendama oma tegevust ka teistele konfliktidele. Liikmesriikide ametiajad on piiratud kolmeaastase ametiajaga, välja arvatud juhul, kui nad maksavad nõukogu tegevuse rahastamiseks ja alalise liikmelisuse saamiseks igaüks miljard dollarit.

"Kui see nõukogu on täielikult moodustatud, saame teha peaaegu kõike, mida tahame. Ja me teeme seda koostöös ÜRO-ga," ütles Trump, lisades, et ÜRO-l on suur potentsiaal, mida pole aga täielikult ära kasutatud.

Pärast seda, kui Euroopa juhid kohtusid neljapäeva õhtul, et arutada transatlantilisi suhteid, ütles Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ajakirjanikele: "Meil on tõsiseid kahtlusi Rahunõukogu põhikirja mitmete elementide suhtes, mis on seotud selle ulatuse, juhtimise ja vastavusega ÜRO põhikirjale."

Costa lisas, et EL on "valmis tegema koostööd Ameerika Ühendriikidega Gaza tervikliku rahuplaani rakendamisel, kusjuures rahunõukogu täidab oma missiooni üleminekuvalitsusena vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 2803".

Mitmed ELi riigid, sealhulgas Prantsusmaa ja Hispaania, on juba öelnud, et nad ei liitu nõukoguga.

EL-i diplomaatiline teenistus ütles oma analüüsis, et "säte, mille kohaselt liikmesriigi valik oma osalemise taseme kohta vajab esimehe heakskiitu, kujutab endast põhjendamatut sekkumist iga liikme organisatsioonilisse autonoomiasse".

Merz: Berliin ei saa Rahunõukogu plaani praegusel kujul aktsepteerida

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles reedel, et ta oleks valmis Gaza huvides ühinema USA presidendi Donald Trumpi loodud Rahunõukogu algatusega, kuid ei saa plaani praegusel kujul aktsepteerida.

"Praegusel kujul, nagu Rahunõukogu on loodud, ei saa me põhiseaduslikel põhjustel aktsepteerida selle juhtimisstruktuure Saksamaal," ütles Merz Roomas ühisel pressikonverentsil Itaalia peaministri Giorgia Meloniga.

"Siiski oleme loomulikult valmis uurima teisi - uusi - koostöövorme Ameerika Ühendriikidega, kui eesmärk on leida uusi formaate, mis viivad meid lähemale rahule maailma eri piirkondades."

Merz ütles, et need formaadid ei pea piirduma ainult Gaza ja Lähis-Idaga, vaid neid võiks kohaldada ka näiteks Ukraina suhtes.

Meloni kutsus Trumpi Rahunõukogu tingimusi muutma

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles reedel, et ta palus USA presidendil Donald Trumpil muuta oma Rahunõukogu tingimusi, et lahendada põhiseaduslikud probleemid, mis on takistanud Itaalial sellega liituda.

Itaalia põhiseaduse kohaselt saab riik rahvusvaheliste organisatsioonidega liituda ainult teiste riikidega võrdsetel tingimustel – tingimus, mida Meloni sõnul nõukogu praegune põhikiri, mis annab Trumpile ulatuslikud täidesaatvad volitused, ei täida.