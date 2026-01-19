X!

Ühendkuningriik välistas vastumeetmed Trumpi tollidele

Välismaa
Suurbritannia peaminister Keir Starmer
Suurbritannia peaminister Keir Starmer Autor/allikas: SCANPIX/EPA/TOLGA AKMEN / POOL
Välismaa

Briti peaminister Keir Starmer mõistis hukka Donald Trumpi plaani kehtestada Ühendkuningriigile tollimaksud Gröönimaa toetamise eest. Samas välistas ta kaubandussõja kartuses vastumeetmete rakendamise, kirjutab Politico.

Downing Streetil peetud erakorralisel pressikonverentsil kritiseeris Starmer teravalt USA presidendi ähvardust kehtestada alates 1. veebruarist 10-protsendiline tollimaks NATO liitlastele, kes on saatnud vägesid Arktika saarele.

"See on täiesti vale," ütles Starmer, kuid lisas, et vastumeetmed ei aitaks kedagi.

"Tollisõda pole kellegi huvides," nentis ta. "Soovin seda vältida, sest kaubandussõda annaks löögi ettevõtetele, töötajatele ja peredele kogu riigis."

Vastates küsimusele Ühendkuningriigi võimalike vastusammude kohta, märkis ta, et riik "ei ole sellesse etappi jõudnud".

"Seetõttu keskendun sellele, et me sellesse punkti ei jõuaks, ja sellega ma hetkel tegelengi," lisas peaminister.

Kuigi Starmer rõhutas, et Gröönimaa ja Taani suveräänsus on põhimõte, mida ei saa eirata, kutsus ta üles rahulikule arutelule. Tema sõnul tuleb erimeelsused USA-ga lahendada "otse, lugupidavalt ja tulemustele keskendudes".

Vasaktsentristlik peaminister on hoidnud USA presidendiga häid suhteid alates Trumpi naasmisest Valgesse Majja ning rõhutanud tugevate Atlandi-üleste sidemete tähtsust.

"Oleme võtnud eesmärgiks hoida seda suhet tugeva, konstruktiivse ja tulemuslikuna," kinnitas ta.

Trumpi nädalavahetusel sotsiaalmeedias tehtud ähvardus tabas ootamatult Euroopa pealinnu, mis on nädalaid püüdnud USA administratsioonile näidata valmisolekut kaitsta Gröönimaad – Taani omavalitsuslikku territooriumi – Vene ja Hiina ohtude eest.

Starmeri lähenemine eristub Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni omast, kes on üles kutsunud Euroopa Liitu rakendama Valge Maja vastu karme kaubandusmeetmeid.

Ühe kõrge Briti ametniku sõnul oli "õige ja kohane", et peaminister ja tema Euroopa liitlased tegid ühemõttelisi avaldusi vastuseks Trumpi nädalavahetusel Truth Socialis avaldatud "jultunud" postitusele tollide kohta.

"Kuid nüüd on aeg pingeid maandada ja lasta kaine mõistusega inimestel otsida diplomaatilisi lahendusi – just sellele Ühendkuningriik sel nädalal keskendub," lisas ametnik.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:31

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

14:18

Ühendkuningriik välistas vastumeetmed Trumpi tollidele

14:16

Riigikohus jättis metsatöösturite kaebused raiepiirangute peale rahuldamata

14:15

Uudne biokile eemaldab reoveest nii südamerohud kui ka antidepressandid

14:09

Teatritudengid toovad lavale Eesti aastal 2052

14:03

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

13:59

Itaalia välistas vägede saatmise Gröönimaale

13:34

Juuksur: kiilanevast pealaest olulisem on oskus iseennast armastada

13:29

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

13:20

Pakosta loobus kohtureformis ette nähtud maakohtute ühendamisest

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.01

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

09:14

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 39 inimest Uuendatud

10:04

Lätis lahvatas Ukraina abistamisega seotud korruptsiooniskandaal

18.01

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

08:53

Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

18.01

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

12:58

Sõrskõi: Venemaa plaanib 2026. aastal värvata 409 000 sõdurit Uuendatud

18.01

ERR Gröönimaal: kohalikud kaaluvad saarelt lahkumist, kui USA peaks sisse tungima

18.01

Kolonel: ukrainlased on Kupjanskis saavutanud edu

18.01

EL kaalub 93 miljardi euro väärtuses tollimaksude kehtestamist USA-le

ilmateade

loe: sport

14:31

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

13:29

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

12:55

Hiinlannal kolm korda murda lubanud Swiatek pääses avaringis ehmatusega

12:45

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

loe: kultuur

14:09

Teatritudengid toovad lavale Eesti aastal 2052

14:03

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

11:46

2026. aasta Tartu linnakirjanik on Indrek Hargla

loe: eeter

13:34

Juuksur: kiilanevast pealaest olulisem on oskus iseennast armastada

12:22

Toiduajakirjanik: pudru muudab vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine

11:46

Lehte Hainsalu: inimene otsib igast raamatust iseennast

10:50

"Teise mätta otsast": infomüra kimbutab tänapäeval ka eakaid

Raadiouudised

12:25

Kohtureformi uus eelnõu jätab ära maakohtute liitmise

12:25

Lõuna-Eestis tuleb öösel kohati kuni 24 kraadi külma

12:20

Raadiouudised (19.01.2026 12:00:00)

10:40

Portugali uus president selgub valimiste teises voorus

10:00

Tartu eelarve suurinvesteeringud on Siuru ja Sõpruse sild

10:00

Kaitsevägi kasutab väljaõppes peamiselt Hiina droone

10:00

Ilm püsib külmem Lõuna-Eestis

09:30

Raadiouudised (19.01.2026 09:00:00)

18.01

Poliitikud on skeptilised Euroopa väeüksuse plaani suhtes

18.01

Päevakaja (18.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo