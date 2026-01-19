Ühendkuningriik välistas vastumeetmed Trumpi tollidele

Downing Streetil peetud erakorralisel pressikonverentsil kritiseeris Starmer teravalt USA presidendi ähvardust kehtestada alates 1. veebruarist 10-protsendiline tollimaks NATO liitlastele, kes on saatnud vägesid Arktika saarele.

"See on täiesti vale," ütles Starmer, kuid lisas, et vastumeetmed ei aitaks kedagi.

"Tollisõda pole kellegi huvides," nentis ta. "Soovin seda vältida, sest kaubandussõda annaks löögi ettevõtetele, töötajatele ja peredele kogu riigis."

Vastates küsimusele Ühendkuningriigi võimalike vastusammude kohta, märkis ta, et riik "ei ole sellesse etappi jõudnud".

"Seetõttu keskendun sellele, et me sellesse punkti ei jõuaks, ja sellega ma hetkel tegelengi," lisas peaminister.

Kuigi Starmer rõhutas, et Gröönimaa ja Taani suveräänsus on põhimõte, mida ei saa eirata, kutsus ta üles rahulikule arutelule. Tema sõnul tuleb erimeelsused USA-ga lahendada "otse, lugupidavalt ja tulemustele keskendudes".

Vasaktsentristlik peaminister on hoidnud USA presidendiga häid suhteid alates Trumpi naasmisest Valgesse Majja ning rõhutanud tugevate Atlandi-üleste sidemete tähtsust.

"Oleme võtnud eesmärgiks hoida seda suhet tugeva, konstruktiivse ja tulemuslikuna," kinnitas ta.

Trumpi nädalavahetusel sotsiaalmeedias tehtud ähvardus tabas ootamatult Euroopa pealinnu, mis on nädalaid püüdnud USA administratsioonile näidata valmisolekut kaitsta Gröönimaad – Taani omavalitsuslikku territooriumi – Vene ja Hiina ohtude eest.

Starmeri lähenemine eristub Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni omast, kes on üles kutsunud Euroopa Liitu rakendama Valge Maja vastu karme kaubandusmeetmeid.

Ühe kõrge Briti ametniku sõnul oli "õige ja kohane", et peaminister ja tema Euroopa liitlased tegid ühemõttelisi avaldusi vastuseks Trumpi nädalavahetusel Truth Socialis avaldatud "jultunud" postitusele tollide kohta.

"Kuid nüüd on aeg pingeid maandada ja lasta kaine mõistusega inimestel otsida diplomaatilisi lahendusi – just sellele Ühendkuningriik sel nädalal keskendub," lisas ametnik.